الدوري الإنجليزي، بوكايو ساكا يحقق رقما قياسيا مع آرسنال

نجح بوكايو ساكا، نجم فريق آرسنال، في تسجيل رقم مميز بعدما سجل هدفا لفريقه في شباك توتنهام، في المباراة المقامة بينهما حاليًا.

ويحل آرسنال، ضيفًا ثقيلًا أمام نظيره توتنهام، بملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسجل بوكايو ساكا هدف آرسنال، الهدف الثاني في شباك توتنهام في الدقيقة 27، بعد تمريرة من كاي هافيرتز إلى ساكا ليسدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

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رقم بوكايو ساكا المميز

وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، سجل بوكايو ساكا 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو أكبر عدد له على الإطلاق في موسم واحد. كما أنه أول لاعب إنجليزي يسجل ذهابًا وإيابًا لصالح آرسنال ضد توتنهام في موسم بالدوري منذ إيان رايت في 1993-1994.

تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة توتنهام

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين وايت – ويليام ساليبا – جابرييل – كايهيرو تومياسو.

خط الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي – مارتين أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا – لياندرو تروسارد – كاي هافيرتز.

تشكيل توتنهام أمام آرسنال

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو، روميرو، فان دي فين، ديفيز.

خط الوسط: هويبيرج، بينتانكور، ماديسون.

خط الهجوم: كولوسيفيسكي، عيونج مين سون، تيمو فيرنر.

تاريخ مواجهات آرسنال وتوتنهام

ولعب آرسنال وتوتنهام قبل مباراة اليوم 208 مباراة فاز آرسنال في 86 مباراة بينما حقق توتنهام الفوز في 67 مباراة وانتهت 55 مباراة بالتعادل.

ويأمل توتنهام في الفوز سعيا للتواجد بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، كما يسعي أرسنال للفوز لمواصلة الصراع على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب "الإمارات" انتهت بالتعادل الإيجابي بين آرسنال وتوتنهام بهدفين لمثليهما.