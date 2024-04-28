"معلومات الوزراء" يبرز أسباب بناء قواعد روسية للطائرات دون طيار بالقطب الشمالي

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن مآلات بناء قواعد روسية للطائرات دون طيار على ساحل القطب الشمالي.

وبحثت "أوراسيا ريفيو" تداعيات بناء روسيا مجموعة من قواعد الطائرات دون طيار على طول ساحلها في القطب الشمالي، مشيرًة إلى أن ذلك يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل الصراع في القارة الأوروبية، والذي ربما يمتد إلى الشمال الأوروبي.

الهدف من إنشاء قواعد الطائرات بدون طيار على القطب الشمالي الروسي

وأشار المركز إلي أن المعلن من وراء إنشاء قواعد الطائرات دون طيار على القطب الشمالي الروسي هو مراقبة النشاط الأجنبي على طول ممر بحر الشمال، وأقصى الشمال الروسي غير الماهول بالسكان.

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كما أن واشطن وحلف الناتو يعملان على تطوير قدرات الطائرات بدون طيار في شمال أوربا مما جعل الشمال الروسي في مرمى الأهداف الغربية.