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حوادث

ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 73 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بالجيزة

غسل الاموال، فيتو
غسل الاموال، فيتو

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل قرابة 73 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة الجيزة؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية”.

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وقدرت أفعال الغسل بـ 73 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية غسل الأموال المتحصلة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة مكافحة المخدرات والأسلحة غسل الأموال

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