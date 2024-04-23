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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية في العدد 91 بجريدة الوقائع المصرية

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عمر مروان، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 91، الصادر في 23 أبريل 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارتي العدل والداخلية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للرقابة المالية.
-قرارات وزير العدل بإنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق مكتب بريد قرية الديرس" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة ويكون مقره داخل مكتب بريد قرية الديرس، مركز شرطة أجا محافظة الدقهلية، ونقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية. وإنشاء نيابة نقادة، وتتبع المكتب الفنى بقنا. 
قرارات وزارة الداخلية، بشأن إنشاء مركزين إصلاح جغرافيين بمديرية أمن الفيوم. وإبعاد فلسطيني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. والأذن لـ 42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية المصرية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. والسماح لـ 21 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وإبعاد سوري خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. وتخصيص سيارات محكوم بمصادرتها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات.
-وقرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

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-وقرارت الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية. وتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة  فى مجال األنشطة المالية غير المصرفية. وبشأن تسويق منتجات شركات التأمين  من خلال فروع شركات الاتصالات.

 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 89 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم بجريدة الوقائع المصرية


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