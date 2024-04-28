وقف حكم حبس رئيس نادي سموحة 3 شهور بتهمة سب أشرف مختار

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار ريمون شنودة، اليوم الاحد، قبول استئناف فرج عامر رئيس نادى سموحة على حكم حبسه 3 شهور بتهمة السب والقذف، فى قضية اتهامه بسب أشرف فاروق مختار، عضو مجلس إدارة النادى.

وتضمن القرار إيقاف الحكم الصادر ضد رئيس نادى سموحة، وتأييد الدعوى المدنية، واستعملت هيئة المحكمة الرأفة مع المتهم بسبب كبر سنه حيث يبلغ عمره 74 سنة.

وكانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار مصطفى مرسى،أصدرت حكما بمعاقبة المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بالحبس ٣ شهور بتهمة السب والقذف،وكفالة مالية ٥٠ ألف جنيه،وإلزامه بالتعويض المدنى قدره مائة ألف جنيه، لاتهامه بسب أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادى سموحة الرياضي.

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صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمود حسن ومحمد هشام وزياد حمودة.

ووفقا لقرار الإحالة المسطر بناءًا على التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد شرباش وكيل النائب العام بإشراف المستشار بطرس عزت المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية فإنه جرى إحالة محمد فرج إبراهيم عامر "مخلى سبيل" لأنه في يوم 18 /7 /2023 في دائرة قسم شرطة سيدي جابر، قام بسب المجنى عليه، أشرف فاروق مختار محمد مختار، بأن بادر بالاتصال به هاتفيا ووجه له خلاله ألفاظا من شأنها خدش شرفه واعتباره، وتضمنت طعنًا في عرضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بأن اتى بالفعل المبين بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وجرى إحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار بلال صادق رئيس المحكمة والذى حدد الدائرة الرابعة جنح اقتصادية لنظر القضية والتى أصدرت حكمها المتقدم.

يشار إلى ان النيابة حققت في الواقعة واستمعت لأقوال المجني عليه قبل استدعاء رئيس نادى سموحة لسراي النيابة وإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ألف جنيه على ذمة القضية.