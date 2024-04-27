السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة الشرقية يتابع عمل اللجان بمستشفى صدر الزقازيق لاعتمادها بالتأمين الصحي

مسعوديتابع عمل اللجان
مسعوديتابع عمل اللجان بصدرالزقازيق لاعتمادها بالتأمين الصحى

 قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بالمرور على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة أعمال اللجان المشكلة من المديرية ومستشفى الصدر، لاستيفاء الاشتراطات الخاصة باعتماد مستشفى الأمراض الصدرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. 

وذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالتحسين المستمر للخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، والعمل المتواصل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية.

Advertisements

صحة الشرقية: إعدام 16 طن أغذية وغلق 177 منشأة مخالفة بالمحافظة

تطوير البنية التحتية 

وقال المحاسب محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية أن  الدكتور هشام مسعود  قد تفقد الأقسام الطبية والإدارية المختلفة بالمستشفى، وقام بمراجعة الخطة الموضوعة للاعتماد، وملف تطوير المستشفى والذي يشمل تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي، وتطوير الملفات الطبية، وما تم إنجازه بالأقسام الطبية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، والانجازات غير الطبية، وإنجازات الفرق الإشرافية، والخطة التدريبية للفرق الطبية المختلفة، وخطة السلامة البيئية وغيرها.

الخطة التنفيذية لاعتماد المستشفى بمنظومة التأمين الصحي 

كما وجه وكيل الوزارة بسرعة الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة المطبخ ووحدة المغسلة، متابعًا الملصقات الجديدة الخاصة بالأقسام، والتي تأتي ضمن معايير الجودة، كما ناقش مع إدارة المستشفى وفريق الجودة والفرق المختلفة، نسب الإنجاز لاستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة، وما تم بشأن الخطة التنفيذية لاعتماد المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. 

ووجه بالعمل على تحسين جودة الأداء ضمن معايير الجودة "جهار"، الخاصة بالمعايير الوطنية المصرية للمستشفيات، والتى تهدف إلى الوصول لممارسات رعاية صحية آمنة، والتي تتضمن ثقافة الرعایة المتمركزة حول المریض، والعمل على استدامتھا، وكذلك تأهيل جميع العاملين بالمؤسسات الصحية، على نظام الجودة بناءً على معايير GAHAR التى تساعد في تحدید مجالات التحسین في الممارسات الإكلینیكیة ومجالات العمل، بالإضافة إلى تحسين سلامة المرضى وتوفير بيئة عمل آمنة.

صحة الشرقية تعلن بدء التشغيل التجريبي لوحدة الكلى الصناعية للأطفال بمستشفى أبو كبير

تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي 

وأكد مسعود بأن التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية دون تمييز، بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

استفاء الاشتراطات الدكتور هشام شوقي مسعود الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور خالد عبدالغفار رئيس الجمهورية وزير الصحة والسكان وكيل وزارة الصحة بالشرقية

مواد متعلقة

صحة الشرقية تعلن بدء التشغيل التجريبي لوحدة الكلى الصناعية للأطفال بمستشفى أبو كبير

صحة الشرقية: إعدام 16 طن أغذية وغلق 177 منشأة مخالفة بالمحافظة

صحة الشرقية: متابعة الاشتراطات الصحية بلجان امتحانات النقل بالابتدائى

تكريم صحة الشرقية أثناء مشاركة وكيل الوزارة في مؤتمر بالإسكندرية

ads

الأكثر قراءة

ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في مباراة ليفربول ووست هام (فيديو)

يورجن كلوب يعلق على مشادته مع محمد صلاح

شقيقة طفل شبرا: قاتل أخي استدرجه وأغراه بالأموال

تهتك للأنسجة وتعفن، البحوث الزراعية تكشف تعرض البطيخ لتغيرات فسيولوجية

صدمة لجماهير الأهلي، إصابة وسام أبوعلي قبل مواجهة الإسماعيلي

أحمد كريمة: الاحتفال بشم النسيم مذكور في القرآن الكريم بالدليل

أبو تريكة يلوم محمد صلاح في واقعة كلوب: لازم تحترم مدربك

منوعات

المزيد

محكمة أمريكية تقضي بالسجن 20 عاما على النجم العالمي آر كيلي

تسبب في حالة تسمم، إغلاق مطعم شهير بالسعودية

سيتولى إحضار الطعام، تفاصيل احتفال الأمير ويليام وكيت بذكرى زواجهما

مزاد علني لبيع ساعة أغنى رجل كان على تايتانيك

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 27 - 4 - 2024

تجاوز 25 ألف دولار، سعر القصدير اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر السكر في السوق اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

المدخل الوحيد للمساعدات الإنسانية.. مدينة الفاشر مأوى آلاف النازحين (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يومه؟ البحوث الإسلامية يوضح

أحمد كريمة: الاحتفال بشم النسيم مذكور في القرآن الكريم بالدليل

ما هي البروج ومن هما الشاهد والمشهود، محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية