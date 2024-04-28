أقوى وصفات طبيعية، للتخلص من رائحة العرق طوال الصيف، تعتمد على التخلص من البكتيريا التي تتراكم على الجلد، مع العرق، الى جانب الرائحة العطرة التي تتركها تلك الوصفات على الجلد، وذلك على عكس العطور ومزيلات العرق التقليدية، التي تحتوي على مواد كيميائية قد تؤذي الجلد.

مكونات طبيعية فعالة للقضاء على رائحة العرق

أكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن هناك وصفات طبيعية عديدة، للتخلص من رائحة العرق طوال الصيف، وجميعها آمنة على الجلد، كما أنها مطهرة للجلد، ومزيلة للعرق، دون أن تسبب اي مشاكل للجلد، من التهابات او جفاف، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

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الليمون

فرك منطقة الإبطين بعصير نصف ليمونة، مع مراعاة تخفيف العصير بالماء للبشرة الحساسة.

خلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقتين كبيرتين من النشا ووضعه تحت الإبطين 15 دقيقة قبل الاستحمام.

خل التفاح

خلط كوب من خل التفاح مع كوب من الماء، ووضع الخليط على قطعة قطنية ومررها على منطقة الإبطين.

إضافة نصف كوب من خل التفاح إلى ماء الاستحمام.

صودا الخبز

خلط ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع ملعقتين كبيرتين من الماء، ووضع المعجون تحت الإبطين 5 دقائق قبل الاستحمام.

إضافة ربع كوب من صودا الخبز إلى ماء الاستحمام.

النشا

رش كمية من النشا تحت الإبطين لامتصاص الرطوبة ومنع تراكم البكتيريا.

خلط النشا مع زيت جوز الهند لصنع مزيل عرق طبيعي.

زيت شجرة الشاي

خلط 10 قطرات من زيت شجرة الشاي مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ووضع الخليط على منطقة الإبطين.

إضافة 5 قطرات من زيت شجرة الشاي إلى ماء الاستحمام.

رائحة العرق

ملاحظات هامة

اختبار الحساسية: قبل استخدام أي وصفة على بشرتك، جرّبها على منطقة صغيرة غير مرئية للتأكد من عدم وجود أي حساسية.

التكرار: للحصول على أفضل النتائج، كرر استخدام الوصفات بانتظام.

العلاجات الطبية: إذا كانت رائحة العرق قوية ومستمرة، فقد تكون ناتجة عن حالة طبية. في هذه الحالة، يجب استشارة الطبيب.

نصائح عامة لمنع رائحة العرق

الحفاظ على النظافة الشخصية: الاستحمام بانتظام واستخدام الصابون المضاد للبكتيريا.

ارتداء ملابس من الأقمشة الطبيعية: مثل القطن والكتان، التي تسمح للجلد بالتنفس.

تجنب الأطعمة التي تسبب التعرق: مثل الأطعمة الحارة والتوابل والكافيين.

شرب الكثير من الماء: للمساعدة في تنظيم حرارة الجسم.

استخدام مزيل عرق طبيعي: خالٍ من المواد الكيميائية الضارة.

إزالة الشعر بانتظام: إزالة الشعر من تحت الإبطين يقلل من تراكم البكتيريا.