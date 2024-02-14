الأربعاء 14 فبراير 2024
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صحة ومرأة

5 طرق طبيعية للتخلص من رائحة المهبل الكريهة

رائحة المهبل الكريهة،
رائحة المهبل الكريهة، فيتو

الرائحة المهبلية هي أي رائحة تأتي من المهبل، ويمكن أن تكون الرائحة التي تنتجها إفراز مهبلي صحي أو رائحة غير طبيعية غير طبيعية ناتجة عن عدوى. 

قد تتغير رائحة المهبل خلال الدورة الشهرية أو في أوقات أخرى، مثل الحمل أو انقطاع الطمث. 

الرائحة المهبلية الكريهة، فيتو

 هل الرائحة المهبلية طبيعية؟ 

ليس من المفترض أن تشم رائحة المهبل مثل لا شيء تمامًا، فمثل أجزاء الجسم الأخرى - بما في ذلك فروة الرأس، البطن، الإبطين - يتمتع المهبل ببعض الرائحة. 

ستختلف رائحة المهبل  بناءً على أمور مثل: 

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مستويات الترطيب 

تناول الطعام الأخير 

الأدوية 

الحالة الصحية العامة 

موعد الدورة الشهرية 

إذا كنتٍ متزوجة أم لا 

 

أسباب الرائحة المهبلية 

غالبًا ما تنتج الإفرازات الطبيعية من أنسجة المهبل رائحة وهذا طبيعي تمامًا ويتوقع ومع ذلك، في بعض الأحيان قد تبدو تلك الرائحة أقوى من المعتاد.  

فيما يلي بعض الأسباب المحتملة للرائحة المهبلية الأقوى أو غير الطبيعية: 

التعرق 

عادات النظافة السيئة 

التهاب المهبل البكتيري (BV) 

التهاب المهبل 

داء المشرب 

النظام الغذائي 

التغيرات الهرمونية (دورة الحيض، الحمل، انقطاع الطمث) 

في حالات نادرة، ويمكن أن تسبب المخاوف الطبية الأكثر خطورة رائحة مهبلية، مثل: 

ناسور مستقيم 

سرطان عنق الرحم 

سرطان المهبل 

 

العلاجات المنزلية للرائحة المهبلية 

إذا كانت رائحة المهبل تنبعث منه رائحة قليلًا، ولم تكن هذه الرائحة مصحوبة بأعراض أخرى، فقد تتمكن من تخفيف الأعراض بمفردك. 

 

1. الاستحمام بانتظام 

يمكن أن يساعد الحفاظ على ممارسة النظافة العادية في تجنب تراكم الرائحة التي لا تحبها. 

ولكن إذا كانت الرائحة قد ترسخت بالفعل ولم يكن لديك وقت للاستحمام، يجب أخذ منشفة دافئة وغسل الجزء الخارجية من المهبل. 

 

2. توقف عن الغسيل داخل المهبل 

الغسيل داخل القناة المهبلية ليس فقط غير ضروري، إنه أمر خطير، ويمكن أن يؤدي الغسيل داخل القناة المهبلية - وخاصة مع الصابون العطري - إلى إزالة البكتيريا الطبيعي والمهبل. 

وعندما تتعطل بكتيريا المهبل الطبيعية، حيث تعرض نفسك لخطر الإصابة بالتهابات مثل BV، والتي تؤثر سلبًا على رائحة المهبل. 

الرائحة المهبلية الكريهة، فيتو

3. تغيير منتجات النظافة الشخصية 

قد يسبب التغيير في منتجات النظافة الشخصية إلى حساسية وتغيرات في الرائحة المهبلية، كغسول الجسم مختلف وورق التواليت كل هذه الأشياء يمكن أن تؤثر على المهبل وفقًا لموقع "healthline" الطبي.  

 

4. البقاء رطب 

شرب الكثير من الماء أمر جيد لأكثر ليس فقط للبشرة، ولكن يمكن أن يساعد صحة المهبل بشكل عام أيضًا، من خلال تشجيع التعرق الصحي وإطلاق السوائل. 

 

5. تناول نظام غذائي متوازن 

كقاعدة عامة، فإن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات، سوف يثير رائحة أكثر نعومة مقارنة بالأطعمة السريعة الدهنية. 

فالنظام الغذائي المتوازن يجعل الجسم صحيًا، ويشمل ذلك المهبل, لكن يجب الحذر إن بعض الأطعمة القوية للغاية مثل الهليون والثوم والبصل يمكن أن تؤدي إلى مهبل أقوى رائحة. 

لذلك، إذا كنت تتناول الكثير من الثوم والبصل مؤخرًا، فإن ببساطة يمكن أن يعيد التقليل من هذه الأطعمة المهبل إلى رائحة طبيعية. 

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