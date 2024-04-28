محافظ الجيزة يتابع آراء المواطنين بمترو الجامعة وتكليف عاجل لـ رئيس حي العجوزة(فيديو)

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة آراء المواطنين عن أعمال التطوير الجارية بمحيط محطة مترو الجامعة الواقعة بحي العجوزة التي أكد فيها المواطنون سعادتهم وفرحتهم بالمشروع وانتظار افتتاحها بشغف وشدد المحافظ علي مسئولي الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من الأعمال وكلف مسؤولي حي العجوزة برفع مخلفات الأعمال اول باول حتى لا تعيق حركة المواطنين.

جولة تفقدية لمحافظ الجيزة

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد أعمال التطوير الجارية بمحيط محطة مترو جامعة الدول بالجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين.

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وتقع محطة جامعة الدول العربية، بوسط شارع جامعة الدول العربية، بمنطقة المهندسين بالجيزة، ويجاورها ميدان مصطفى محمود وشوارع شهاب وسوريا ومحى الدين أبو العز، ووادى النيل ودجلة والحجاز وكنيسة الشهيد أبى سيفين والصندوق الاجتماعى للتنمية، وبالقرب من نادى الصيد، وعدد من المناطق الهامة بحى الدقى وهى مناطق تجارية وبها عدد كبير من الشركات.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

مجهودات مديرية التموين بالجيزة

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تابع مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

و‏‎اطلع محافظ الجيزة على حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية أمس على دائرة البدرشين والعياط والصف لمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين بإنتاج خبز فينو وخبز سياحي بأوزان وأسعار قانونية وتنفيذ حملات تموينية مكثفة والمرور على المخابز والمطاعم؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك حيث تم تحرير عدد من المحاضر لمخابز بلدية والسياحية بإجمالي ٥٠ مخالفة ما بين نقص وزن لرغيف الخبز وبيع بأزيد من السعر.