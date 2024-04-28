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ثقافة وفنون

جدول عروض اليوم الرابع من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

شعار مهرجان الاسكندرية،
شعار مهرجان الاسكندرية، ڤيتو

تشهد فعاليات اليوم الرابع من مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير"، في دورته العاشرة، عرض 12 فيلمًا ضمن مسابقاته المختلفة، وذلك بدءًا من الساعة الخامسة والنصف من مساء الأحد، بسينما مترو بوسط الإسكندرية.

ويعرض ضمن المسابقة الروائية الدولية، أفلام "تكبير" (إسبانيا) من إخراج چوردي كالفيت، "إيجر 1552" (المجر) من إخراج أتيلا ساس، "جناحا زرقاء اليمامة" (السعودية) من إخراج عبد العزيز آل سلطان، و"التضحية المقدسة" (كندا) من إخراج جان كلود لوبلان.

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وضمن مسابقة التحريك الدولية، تعرض أفلام "ليلة طويلة" (مصر) من إخراج أحمد عادل، "حلم العروس" (الصين، كندا) من إخراج جو تشانغ، و"النصف فقط" (إسبانيا) من إخراج خورخي مورايس باييه. 
في حين يعرض فيلمي "صومعة بودابست" (المجر) من إخراج زوفيا باكزولاي، و"أنا غرازيلا" (إيطاليا) من إخراج جوزيبي أنتوني دي مارتينو ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية.

أما ضمن مسابقة الفيلم العربي، فيعرض فيلمي "أزمة قلبية" (سوريا) من إخراج عمرو علي، و"غرفة صغيرة" (العراق) من إخراج كميرن بتاسي. 
وضمن مسابقة الطلبة المصريين، "لن تشرق الشمس" (المعهد العالي للسينما بالقاهرة) من إخراج أدهم خالد.

تتكون إدارة مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير" من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة آكت، أفلام مصر العالمية، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

 

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