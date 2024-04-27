إحباط تهريب 7 أطنان دقيق وغلق 3 مطاعم في حملة تموينية بالجيزة

وجهت إدارة التموين بمحافظة الجيزة حملة مكبرة على عدد من المخابز والمطاعم والأسواق لمراقبة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وضبط المخالفين ممن لا يلتزمون بالأسعار المقررة من مجلس الوزراء.

وأسفرت الحملة عن غلق ٣ مطاعم فلافل ومخبز سياحي بكرداسة وإحباط تهريب ٧ أطنان دقيق مدعم في طريق أسيوط الزراعي وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مجهودات مديرية التموين بالجيزة

وكان قد تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

حيث ‏‎اطلع محافظ الجيزة على حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية أمس على دائرة البدرشين والعياط والصف لمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين بإنتاج خبز فينو وخبز سياحي بأوزان وأسعار قانونية وتنفيذ حملات تموينية مكثفة والمرور على المخابز والمطاعم؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك حيث تم تحرير عدد من المحاضر لمخابز بلدية والسياحية بإجمالي ٥٠ مخالفة ما بين نقص وزن لرغيف الخبز وبيع بأزيد من السعر.

Advertisements

ضبط ٦ أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية



وأسفرت الحملات عن ضبط ٦ طن دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية وسيارة محملة بالدقيق البلدي المدعم لبيعها في السوق السوداء من أجل التربح لغرض غير المخصص لها.

كما تمكنت الحملات من ضبط سيارة محملة بعدد ٢٠٨ أسطوانة بوتاجاز مدعمة لبيعها في السوق السوداء لغرض غير المخصص لها بالإضافة إلى ضبط محطة وقود سيارات تتلاعب في كميات السولار وقامت بتجميع كمية قدرها ٥٢٤٨ لتر سولار مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.