السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إحباط تهريب 7 أطنان دقيق وغلق 3 مطاعم في حملة تموينية بالجيزة

إحباط تهريب 7 أطنان
إحباط تهريب 7 أطنان دقيق، فيتو

وجهت إدارة التموين بمحافظة الجيزة حملة مكبرة على عدد من المخابز والمطاعم والأسواق لمراقبة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وضبط المخالفين ممن لا يلتزمون بالأسعار المقررة من مجلس الوزراء.

وأسفرت الحملة عن غلق ٣ مطاعم فلافل ومخبز سياحي بكرداسة وإحباط تهريب ٧ أطنان دقيق مدعم في طريق أسيوط الزراعي وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مجهودات مديرية التموين بالجيزة

وكان قد تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار. 
حيث ‏‎اطلع محافظ الجيزة على حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية أمس على دائرة البدرشين والعياط والصف لمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين بإنتاج خبز فينو وخبز سياحي بأوزان وأسعار قانونية وتنفيذ حملات تموينية مكثفة والمرور على المخابز والمطاعم؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك حيث تم تحرير عدد من المحاضر لمخابز بلدية والسياحية بإجمالي ٥٠ مخالفة ما بين نقص وزن لرغيف الخبز وبيع بأزيد من السعر. 

Advertisements

ضبط ٦ أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية


وأسفرت الحملات عن ضبط ٦ طن دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية وسيارة محملة بالدقيق البلدي المدعم لبيعها في السوق السوداء من أجل التربح لغرض غير المخصص لها. 
كما تمكنت الحملات من ضبط سيارة محملة بعدد ٢٠٨ أسطوانة بوتاجاز مدعمة لبيعها في السوق السوداء لغرض غير المخصص لها بالإضافة إلى ضبط محطة وقود سيارات تتلاعب في كميات السولار وقامت بتجميع كمية قدرها ٥٢٤٨ لتر سولار مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.

ليفربول يتقدم بالهدف الثاني في وست هام

بعد أزمة استبعاده، جنش يترقب قرار مدرب فيوتشر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

احمد راشد محافظ الجيزة اسيوط الزراعي التموين والتجارة الداخلية الدقي الدقيق البلدي المدعم المخابز السياحية دقيق بلدى مدعم مديرية التموين بالجيزة

مواد متعلقة

سيتولى إحضار الطعام، تفاصيل احتفال الأمير ويليام وكيت بذكرى زواجهما

ضبط 1118 قطعة أثرية بحوزة موظف في أسيوط (صور)

رئيس جامعة جنوب الوادي: لا خسائر في الممتلكات التابعة جراء سوء الأحوال الجوية
ads

الأكثر قراءة

مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في مباراة ليفربول ووست هام (فيديو)

قرار قضائي في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف عمرو أديب

عاصفة ترابية، الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

جريمة طفل شبرا تهز العالم، النشطاء يكشفون تطورات القضية ويطالبون بإعدام المحرض

أول تعليق من مها الصغير على شائعة انفصالها عن أحمد السقا

ضربة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024

بدون راحة، الأهلي يخوض مرانا خفيفا اليوم استعدادا للإسماعيلي

ليفربول يسقط مجددا في الدوري الإنجليزي بالتعادل أمام وست هام 2-2 (فيديو)

منوعات

المزيد

سيتولى إحضار الطعام، تفاصيل احتفال الأمير ويليام وكيت بذكرى زواجهما

مزاد علني لبيع ساعة أغنى رجل كان على تايتانيك

أعاصير وعواصف رعدية عنيفة تضرب عدة ولايات بالولايات المتحدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

تجاوز 25 ألف دولار، سعر القصدير اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر السكر في السوق اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

المدخل الوحيد للمساعدات الإنسانية.. مدينة الفاشر مأوى آلاف النازحين (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يعد الموت في الأماكن المقدسة من علامات حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالسعادة والرزق والوفير

ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية