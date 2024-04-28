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رياضة

علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمواجهة الداخلية في الدوري

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيلة فريقه ضد فريق الداخلية، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مواجهات الجولة الـ20  بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري كالتالي..

 

 

 

ويدخل المصري مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز علي فاركو 2-1 في الجولة الماضية، فيما تعادل الداخلية مع فيوتشر 1-1 ويسعي كلا الفريقين لحص نقاط المباراة خاصة الفريق البوليسي الذي ينافس علي البقاء في الدوري المصري.

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حكام  مباراة المصري والداخلية في الدوري الممتاز

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة العشرين من الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الداخلية والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.
ويتكون الطاقم التحكيمي من محمد الغازي حكمًا للساحة ومعه كل من مصطفى عطية ومحمود حسين كمساعدين، أحمد ناصر  حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم  حسام عزب بمعاونة من زميله علاء صبري.
 

القناة الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي ضد الداخلية

وسوف تذاع مباراة المصري البورسعيدي ضد الداخلية، على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب المصري والداخلية في الدوري المصري

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز فيما يحتل الداخلية المركز الأخير برصيد 11 نقطة. 

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أسماء حكام مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

حكام مباراة المصري ضد الداخلية

يديرها محمد التابعي الغازي حكمًا للساحة ويعاونه كل من: مصطفى عطية مساعدا أول، ومحمود حسين مساعد ثانٍ، وأحمد ناصر عباس حكم رابع، وحسام عزب حكم فيديو، وعلاء صبري حكم فيديو مساعد.

وانطلقت مباريات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز أمس السبت بمواجهتي بلدية المحلة ضد زد، والجونة ضد الاتحاد السكندري.

وتشهد منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري عودة القطبين الأهلي والزمالك بعد تأجيل مبارياتهما في الجولات الماضية.

وينتظر الأهلي مباراة من العيار الثقيل أمام الإسماعيلي بمثابة قمة الجولة، كما يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي.

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري 

بلدية المحلة ضد زد  0-3 (انتهت)
الجونة ضد الاتحاد   1-0 (انتهت)
المصري ضد الداخلية  4:00 عصرا - 28 أبريل - ستاد الجيش ببرج العرب 
المقاولون ضد سموحة   7:00 مساء  - 28 أبريل - ستاد المقاولون
سيراميكا كليوباترا ضد فاركو   7:00 مساء  - 29 أبريل - ستاد المقاولون
الاسماعيلي ضد الأهلي   7:00 مساء  - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب 
إنبي ضد بيراميدز   7:00 مساء  - 1 مايو - ستاد بتروسبورت 
الزمالك ضد البنك الأهلي  7:00 مساء  - 2 مايو - ستاد القاهرة
فيوتشر ضد طلائع الجيش  7:00 مساء  - 2 مايو - ستاد السلام

نتائج مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري


زد ضد الجونة 3-0
الاتحاد السكندري ضد الاسماعيلى 1-1
الداخلية ضد مودرن فيوتشر 1-1

سموحة ضد بلدية المحلة 4-0
فاركو ضد المصري البورسعيدى 1-2

طلائع الجيش ضد إنبى 1-0
بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-2

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة

موعد مباراة المصري والداخلية في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

موعد مباراة المقاولون ضد سموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة

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