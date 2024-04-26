الجمعة 26 أبريل 2024
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طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية يحصلون على مراكز متقدمة في المؤتمر البحثي للصيدلة (صور)

جانب من فعاليات المؤتمر،
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

 تقدم الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بخالص التهنئة لطلاب كلية الصيدلة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لمشاركتهم بالمؤتمر السنوي الطلابي السابع في العلوم الصيدلية، والذي أُقيم بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

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عنوان المؤتمر هذا العام 

 وأشارت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن المؤتمر جاء تحت عنوان "دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة فى مجال الصيدلة: "رؤى وتحديات"، وبإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، وبإشراف تنفيذي الدكتور شديد جاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر حسنين منسق برامج كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية. 

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جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

مشاركة الطلاب بالمشاريع البحثية 

 وشارك طلاب صيدلة الأهلية بالمشاريع البحثية الخاصة بأقسام الكيمياء الحيوية والعقاقير والميكروبيولوجي والمناعة. 

وتم اختيار بحوث طلاب الأهلية من أفضل الأبحاث والعروض التقديمية بالمؤتمر وترشيحهم للمشاركة بعروض تقديمية في المؤتمر الطلابي والبحثي العام لجامعة قناة السويس والمُزمع عقده في السابع من شهر مايو 2024.  

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

أسماء الطلاب الفائزين 

 جدير بالذكر أن أسماء الطلاب الفائزين هم: آلاء محمد أحمد عبد السلام بالمستوى الثاني فازت عن المشروع البحثي الخاص بقسم الكيمياء الحيوية.

 كما فاز كل من الطلاب الآتي أسمائهم: عاصم صلاح أبوبكر، وهبه الله محمد عبدالحميد
مي ناصر فتحى، وشيماء تامر محمد، وبسمة يحيى جلال، وملك محمد محمد
بالمستوى الأول عن المشروع البحثي الخاص بقسم الميكروبيولوجي والمناعة

كما فازت الطالبة الزهراء، وحسن السيد محمد بالمستوى الأول عن المشروع البحثي الخاص الخاص بقسم العقاقير.
 

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