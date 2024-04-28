موقف بايرن ميونخ من بيع كيميتش إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد عن موقف فريق بايرن ميونخ من بيع جوشوا كيميتش إلي فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقًا لصحيفة " سبورت " الأسبانية فإن مسؤولو بايرن ميونخ يجرون خلال الفترة الحالية محاولات لتجديد عقد اللاعب الذي سينتهي في نهاية موسم 2025 ولكن أكدت الصحيفة أن المفاوضات لم ترتقي إلي المراحل النهائية.

وذكرت الصحيفة إن موقف الفريق الألماني في دوري أبطال أوروبا سيحدد بشكل كبير موقف اللاعب من التفاوض الجدي معه لتجديد عقدة أم عرضة في سوق الإنتقالات في نهاية الموسم الحالي.

Advertisements

وأكدت الصحيفة أنه في حالة قرار بايرن ميونخ في التخلي عن اللاعب فإن الأولوية ستكون دراسة عرض برشلونة الدي يرغب في الحصول علي خدمات الدولي الألماني.

حقيقة مفاوضات برشلونة مع كفاراتسخيليا رغم حبه للريال

وكشفت تقارير صحفية حقيقة مفاوضات برشلونة مع الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي الإيطالي، في الفترة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، تؤكد مصادر في برشلونة أن هذه الأنباء غير صحيحة وأن وكلاء كفاراتسخيليا من يطلقون هذه الأنباء في الميركاتو.

ويرى برشلونة أن كفاراتسخيليا يريد الاستفادة من ربط اسمه بالبارسا، للحصول على أفضل عقد خلال مفاوضات التجديد مع نابولي خلال الصيف المقبل.

ويريد أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، بيع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في الصيف المقبل، بينما لا يمكنه خسارة كفاراتسخيليا، لذا سيسعى لتجديد عقد الأخير بكل السبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الشرط الجزائي في عقد كفاراتسخيليا سيرتفع إلى 100 مليون يورو عقب التجديد.

وكشفت "سبورت" أن برشلونة معجب بالفعل بكفاراتسخيليا، لكنه لم يتحرك لضمه، لا سيما أنه أعلن مرارا وتكرارا عن حبه غير المشروط لريال مدريد وإعجابه بالفريق الملكي.

وقاد التركي أردا جولر فريقه ريال مدريد للانتصار (1-0) على مضيفه ريال سوسيداد، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 33 من الليجا، على ملعب "أنويتا".

وسجل جولر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29، ليعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الليجا، برصيد 84 نقطة، بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه برشلونة، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس، برصيد 51 نقطة.

وحسمت أهداف بعد الدقيقة 90 مباريات عديدة للفرق الأوروبية في الموسم الحالي (2023-2024)، كان آخرها وأبرزها انتصار ريال مدريد في الكلاسيكو على غريمه برشلونة (3-2)، بفضل هدف من لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 90+1.

ظل مصطلح "فيرجي تايم" مرادفًا لهذه النوعية من الأهداف، إشارة إلى المدرب الإسكتلندي أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد، لا سيما في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999، حينما سجَّل تيدي شيرنجهام وأولي جونار سولشاير هدفين في الوقت الضائع.

في الموسم الحالي، ترجمت بعض الفرق الثبات الذهني والمثابرة، إلى أهداف بعد الدقيقة 90 في المباريات الحاسمة، ما أكسبها نقاطًا إضافية، من أبرزها باير ليفركوزن، الذي حوّل تأخره إلى انتصار في 12 مباراة هذا الموسم من (البوندسليجا).

أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف بعد الدقيقة 90

في التقرير التالي الذي رصده موقع (winwin)، نرصد أكبر الفرق الأوروبية هذا الموسم إحرازًا للأهداف القاتلة، في قائمة يتصدرها ليفربول الإنجليزي.

لم يسجّل أي فريق في الدوريات الأوروبية هذا الموسم أهدافًا بعد الدقيقة 90 أكثر من ليفربول، الذي هز لاعبوه شباك الخصوم 17 مرَّة، كان آخرها في الانتصار (1-0) بالجولة 27 أمام نوتنجهام فورست، حينما سجّل داروين نونيز في الدقيقة 90+7.

خلف ليفربول، يأتي بطل الدوري الألماني باير ليفركوزن بـ15 هدفًا، الذي حقق المعجزة وأحرز اللقب لأول مرة في تاريخ النادي.

المميز أن ناديين من الدوري التركي ظهرا في هذه القائمة، وهما جالطة سراي وفنربخشة بنفس الكمّ (14 هدفًا).

يتنافس العملاقان على لقب الدوري التركي بالموسم الحالي قبل 5 جولات من نهاية المسابقة، حيث يحتل جالطة سراي صدارة المسابقة بـ90 نقطة، ويلاحقه مباشرة فنربخشة بـ86 نقطة، ومن المتوقّع أن تلعب أهداف بعد الدقيقة 90 دورًا في حسم اللقب.

ريال مدريد هو الفريق الإسباني الوحيد في هذه القائمة، حيث سجّل لاعبوه 10 أهداف بعد الدقيقة 90 في الليجا.