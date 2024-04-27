باريس سان جيرمان يصارع برشلونة على التعاقد مع برناردو سيلفا

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن باريس سان جيرمان قرر الدخول في منافسة قوية مع برشلونة للتعاقد مع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي الفريق الفرنسي مستعدون للدخول بقوة في الصفقة من أجل الحصول على خدمات سيلفا لكن الذي من الممكن أن يعطل الصفقة هي رغبة اللاعب في تمثيل برشلونة.

وذكرت الصحيفة إن سيلفا يعد من أهم أولويات برشلونة لتدعيم الفريق بناء علي رغبة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الذي كان يرغب في التعاقد مع سيلفا من الموسم الماضي.

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برشلونة يغلق الباب أمام انتقال يامين يامال إلي باريس سان جيرمان

وكشفت تقارير صحفية اليوم السبت عن موقف فريق برشلونة من بيع يامين يامال لاعب الفريق إلي فريق باريس سان جيرمان خلال الميركاتو المقبل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب أخبر مسؤولو الفريق الفرنسي بعدم وجود أي نيه لدي الفريق الكتالوني في التخلي عن يامين يامال مهما كان العرض المالي.

5 لاعبين لتدعيم الجناح الأيسر

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه رغم قدرة رافينيا وجواو فيليكس على اللعب بمركز الجناح الأيسر، إلا أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، يريد دعم هذا المركز في الصيف.

وأشارت إلى أن ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، يعمل على تلبية رغبة تشافي، ويراقب لاعبين في هذا المركز مثل كاورو ميتوما نجم برايتون، وخفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي، وجابرييل مارتينيلي نجم آرسنال، ليروي ساني نجم بايرن ميونخ.

وأوضحت أن نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو عاد أيضا مرة أخرى إلى قائمة اهتمامات ديكو في الصيف المقبل، رغم أنه جدد عقده في شهر ديسمبر الماضي.

ويعد دعم الجناح الأيسر بلاعب جديد الأولوية الثانية في ميركاتو برشلونة بعد التعاقد مع لاعب جديد في خط الوسط.

لاعبون وسط مرشحين لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية عن رغبة فريق برشلونة في تدعيم خط الوسط خلال الإنتقالات الصيفية خاصة بعد استمرار تشافي كمدير فني للفريق خلال الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن الفريق الكتالوني استقر على قائمة مختصرة تضم ثلاثة لاعبين لضم أحدهم لتدعيم خط وسط الفريق وهم دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا, مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد، كيميتش لاعب بايرن ميونخ.

وبحسب الصحيفة إن مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد يعد علي رأس تلك القائمة بناء على رغبة تشافي حيث كان المدرب الإسباني يريد ضمه خلال الموسم الماضي.