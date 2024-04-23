الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

صحة الشرقية: إعدام 16 طن أغذية وغلق 177 منشأة مخالفة بالمحافظة

صحة الشرقية
صحة الشرقية

 شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملات مكثفة وموسعة للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة، خلال الأسبوعين الماضيين منذ أول أيام عيد الفطر المبارك. 

صحة الشرقية: متابعة الاشتراطات الصحية بلجان امتحانات النقل بالابتدائى

توجهات الدكتور المحافظ والوزير 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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ضبط 177 منشأة غذائية بها نقص فى اشتراطات الترخيص 


وقال المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بالشرقية إن الحملات  أسفرت بعد المرور على ٩١٢ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، عن ضبط ١٧٧ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ١١ طنا و٤٦٨ كجم أغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ١٥ طن و٢٣٠ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ٤٧٨ عينة أغذية، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٧١٨ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

وكيل صحة الشرقية يجتمع مع مديري الإدارات الفنية لمناقشة خطط العمل

ادارة مراقبة الاغذية بصحة الشرقية 

وأشار الدكتور هشام شوقى مسعود إلى أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، قامت أيضًا خلال الأيام الـ١٤ الماضية باستخراج ١٢٦١ شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية، واستصدار عدد ٤٥٩ شهادة إشراف صحي للمنتجات الغذائية، وعدد ٢١٩ شهادة سعة تخزينية خلال تلك الفترة، مؤكدًا على استمرار تكثيف حملات مراقبة الأغذية، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، 

تقديم الشكر على المجهود المبذول

مقدمًا الشكر لمديري المصانع والمنشآت الغذائية المطابقة للمواصفات، والمستوفاة للاشتراطات الصحية، والتي تم المرور عليها نظرًا للمستوى الجيد للنظافة والتعقيم الملحوظ، والاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بها، بما ينعكس على اهتمامها بصحة وسلامة المواطنين، كما تقدم أيضًا بالشكر لمراقبي ومفتشي الأغذية، وجميع المشاركين فى هذا العمل، نظرًا للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

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الددكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدمتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حملات مكثفة وموسعة

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