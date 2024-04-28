الأحد 28 أبريل 2024
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اقتصاد

6 محاور بمشروع التعاون بين مركز تحديث الصناعة واليونيدو

التعاون بين مركز
التعاون بين مركز تحديث الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للصناعة

استقبلت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة  كلا من المهندس/ أحمد كمال المنسق الوطني لمشروع دعم نمو التجارة والصناعة وتسريع النفاذ للأسواق - TIGARA"، الممول من الاتحاد الأوروبي، وممثلي المنظمة المشرفة على تنفيذ المشروع المهندس/ أسامة المليجي والمهندس/إبراهيم الحولة.

 ويأتى هذا في إطار التعاون بين مركز تحديث الصناعة ومنظمة هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

توافق المنتجات من اجل التصدير
واستعرض ممثلو منظمة "اليونيدو" الملامح العامة للمشروع والمحاور التي سيتم التركيز عليها اثناء تنفيذ المشروع والتي ستمتد إلى 5 سنوات.

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وتشمل محاور العمل الرئيسية تقديم الدعم والتأهيل ورفع كفاءة للمؤسسات الحكومية العاملة في خدمات رفع كفاءة وتنمية اعمال الشركات، تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية القومية للجودة وتوافق المنتجات من اجل التصدير، تأهيل ورفع كفاءة مجموعة مختارة من التكتلات الصناعية، وبعض سلاسل القيمة لمجموعة مختارة من الصناعات من أجل تنمية قدراتها التصنيعية والتصديرية، وأخيرًا تأهيل ورفع كفاءة المؤسسات والشركات للتحول للرقمنة وزيادة المكون التكنولوجي لتحسين الانتاج من اجل التصدير.

مستهدفات وزارة التجارة والصناعة ورؤية مصر 2030
ومن جانبها استعرضت دعاء سليمة، المشروعات التي يقوم المركز على تنفيذها طبقًا للخطة الاستراتيجية للمركز والتي تتماشي مع مستهدفات وزارة التجارة والصناعة ورؤية مصر 2030 من خلال الخدمات التي يقدمها المركز في زيادة تنافسية القطاع الخاص والتحول الرقمي والمكون التكنولوجي في الصناعة وبرامج الاقتصاد الأخضر والاستدامة والتكتلات الاقتصادية والحرف اليدوية والتراثية وتمكين التصنيع محليا بمحاوره المختلفة وشهاده بكل فخر صنع في مصر.

وأشاد ممثلو اليونيدو بالدور الهام الذي يلعبه مركز تحديث الصناعة من اجل دعم وزيادة الصادرات المصرية  كما أعربوا عن سعادتهم بالأنشطة والخدمات التي تقدمها المركز للمجتمع الصناعي والتي تواكب التغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم مثل خدمات الرقمنة وزيادة المكون التكنولوجي في العمليات التصنيعية، وكذلك خدمات التحول للاقتصاد الأخضر وربط البحث العلمي بالصناعة.

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دعاء سليمة المدير التنفيذي لـمركز تحديث الصناعة مركز تحديث الصناعة تحديث الصناعة

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