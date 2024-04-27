شعبة النقل: تطوير الموانئ يسهم في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، بغرفة القاهرة التجارية، أن اهتمام الدولة بتطوير الموانئ المصرية وتحديث بنيتها التحتية من أهم عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

تحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية

وأشار إلى أن ذلك يساهم بشكل قوى وفعال في تحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبي المباشرة حيث تسهل الموانئ نقل البضائع ومستلزمات الإنتاج من وإلى المصانع وهو ما يعزز توطين الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج المحلي.

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زيادة جودة العمل بالموانئ ساهم في تحسين ترتيبها في المؤشرات العالمية

وأوضح سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا في تطوير الموانئ والاستعانة بالشركات والمؤسسات العالمية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وهو ما انعكس علي زيادة جودة العمل بهذه الموانئ وتحسن ترتيبها في المؤشرات العالمية.

الدولة تبنت رؤية من أجل تطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030

وأضاف أن الدولة تبنت رؤية من أجل تطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030، وذلك بتحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة "الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهري"، مع تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري؛ حيث إن الموانئ البحرية المصرية لدورها الحيوي في التنمية المستدامة.

النقل البحري يقوم بنقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر إلى العالم

أضاف «السمدوني»، إن النقل البحري من أهم وسائل النقل عالميا؛ ويستحوذ على أكثر من 70% من قيمة التجارة العالمية، ويقوم بنقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر إلى العالم، وبالتالي فإن أي مجهود مبذول لتطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية لوجستيا هي جهود ضرورية ومطلوبة حتى يمكن تحويل الموانئ المصرية لتصبح أحد المراكز الرئيسية للنقل البحري في العالم.

أهمية تطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية

وتابع أن ذلك بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وخفض تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات وتحسين مستوى المعيشة.