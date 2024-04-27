السبت 27 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

مواهب الأوبرا تحيي حفل عيد تحرير سيناء على المسرح الكبير (صور)

احتفال الأوبرا بعيد
احتفال الأوبرا بعيد تحرير سيناء، فيتو

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية كبرى بمناسبة عيد تحرير سيناء، أحياها طلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديرها الفني الدكتور سامح صابر على المسرح الكبير بالأوبرا. 

 

عيد تحرير سيناء 

وبين ذكريات الانتصارات والآمال فى مستقبل مشرق تجمل المسرح الكبير بالعلم المصري الذي بث الحماسة في نفوس الواعدين من الدارسين بفصل كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار.

ومع مشاعر الانتماء التى توهجت بين الحضور ترددت في أرجاء المسرح أعمال غنائية شهيرة كانت ومازالت نماذج ابداعية ملهمة تدعو للفخر بانجازات الوطن كان منها بسم الله، يا رايح علي صحراء سينا، صباح الخير يا سينا، يا حبيبتي يا مصر، خلي السلاح صاحي، سمينا وعدينا، عاش، أم الصابرين، رايات النصر، بلد التاريخ، يا أغلى اسم، مصر اليوم فى عيد، يا عروسة النيل، اقوي من الزمن،لفي البلاد يا صبية، بلادى اسلمى، الله علي المستقبل، بالاحضان، احلف بسماها، رايحه فين يا عروسة، مصر التى فى خاطرى.

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احتفالات الأوبرا بعيد تحرير سيناء 

جدير بالذكر أن الأوبرا تحتفل بأعياد تحرير سيناء من خلال عدد من الفعاليات الإبداعية المتنوعة التي تقام على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور. 

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عيد تحرير سيناء احتفالات الأوبرا بعيد تحرير سيناء دار الأوبرا المصرية دار الأوبرا الدكتورة لمياء زايد

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