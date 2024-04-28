الأحد 28 أبريل 2024
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محافظات

بني سويف تدفع بأتوبيسات النقل الجماعي الخاص للحد من أزمة المواصلات

أتوبيسات النقل الجماعي
أتوبيسات النقل الجماعي ببني سويف،فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، عن الدفع بعدد من أتوبيسات النقل الجماعي بالمحافظة، لمواجهة أزمة المواصلات، وتيسيرًا على المواطنين خاصة في أوقات الذروة.

 

محافظ بني سويف

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام الدفع بأتوبيسات النقل الجماعي، التي وفرتها المحافظة على مستوى المراكز السبع بالتعاون مع أصحاب شركات النقل الخاصة وبإشراف من جهاز النقل الداخلي بوزارة النقل، وذلك تيسيرًا على المواطنين، لاسيما وأن مشكلة المواصلات الداخلية كانت مثار شكاوى من بعض الأهالي والمواطنين، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد تكدسا وزحامًا، وذلك نتيجة لعدم انتظام شركة النقل القائمة بتقديم الخدمة، والتي تم التنسيق بشأنها مع جهاز النقل الداخلي بوزارة النقل لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.   

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وشهد اليوم انتظام الخدمة بكافة مراكز ومدن المحافظة، من خلال تسيير رحلات أوتوبيسات النقل الخاصة التي تم الإتفاق على تسييرها لخدمة أبناء وأهالي مراكز ومدن المحافظة خاصة على خطوط السير من المراكز إلى مدينة بني سويف، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإداراتها الفرعية بالمراكز وتحت إشراف مباشر ورقابة من مباحث المرور ومشروع المواقف والوحدات المحلية.

 

ازمة مواصلات ببني سويف

وأكد محافظ بني سويف على أن العمل جار ـ حاليا ـ لإيجاد حلول دائمة لتحسين مستوى الخدمة، بما يحقق صالح المجتمع، وأهداف الدولة من خلال تيسير منظومة نقل جماعي متطورة، تليق بما تشهده البلاد من تنمية على يد القيادة السياسية، مؤكدًا على أن الدولة "لم تدخر جهدا في توفير راحة المواطن، من خلال السعي ـ الجاد ـ لحل المشكلات، بما يحقق صالح أطراف المجتمع، في كافة المجالات، ومن بينها تيسير سبل، ووسائل الانتقال.

 

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد عقد منذ أيام عدة اجتماعات مع عدد من أصحاب شركات النقل الخاصة وفي حضور مسؤولي جهاز النقل الداخلي بوزارة النقل ومسؤولى المرور ومباحث المرور ومشروع المواقف ورؤساء الوحدات المحلية، لوضع وتنفيذ حل جذري لمشكلة نقص وسائل المواصلات التي تقل المواطنين من المراكز إلى مدينة بني سويف "ذهابًا وعودة"،

 

40 اتوبيس ببني سويف

حيث تم الاتفاق على توفير أكثر من 40 أوتوبيس بالتعاون مع أصحاب الشركات لتغطية كافة مراكز ومدن المحافظة وتوزيعها بحسب الكثافة والاحتياجات الفعلية، حيث تم عمل اصطفاف "أمس" لسيارات الأوتوبيس استعدادا لبدء التشغيل الفعلي اليوم مع بداية الأسبوع وانتظام العمل والدراسة.

 

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