بالصلوات وقلوب السعف، كنائس وأديرة بني سويف تحتفل بـ أحد الشعانين (صور)

احتفلت كنائس وأديرة محافظة بني سويف، اليوم الأحد، بعيد أحد الشعانين "أحد السعف" إحياءً لذكرى دخول السيد المسيح القدس، حيث أقيمت صلوات القداس، وسط حالة من الاستنفار الأمني، مع إغلاق شوارع الكنائس والأديرة أمام حركة السيارات والمركبات فيما سُمح فقط بعبور المشاة.

احتفالات اقباط بني سويف بـ أحد السعف

احتفالات احد الشعانين بكنائس بني سويف

وتراس الأنبا غبريال أسقف بني سويف، قداس عيد أحد الشعانين بكاتدرائية الشهيد مارمينا بشرق النيل وبمشاركة الآباء كهنة الكنيسة ووسط حضور كبير من شعب الكنيسة رافعين الورود وأغصان الزيتون وقلوب جريد النخيل تعبيرا عن فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، مطالبًا الأقباط في محافظة بني سويف برفع قلوبهم ضارعين إلى الله أن يحافظ على بلادنا الحبيبة مصر ويعم الاستقرار والرخاء ربوع بلادنا الحبيبة مصر.

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كما ترأس الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس العيد بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة ببا بمشاركة عدد من كهنة الكنيسة وبحضور كثيف من شعب الكنيسة، وترأس القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ببوش قداس العيد بمشاركة مجمع اباء الدير، وترأس القمص فام الانطوني وكيل دير الأنبا انطونيوس ببوش قداس العيد بمشاركة آباء الدير، وأقيمت صلوات مشابهة في كافة كنائس قرى ومدن المحافظة.

احتفالات اقباط بني سويف بـ أحد السعف

فيما انتشر العشرات من بائعي سعف النخيل أمام الكنائس والأديرة، لبيع أشكال السعف، بعد تشكيلها بأشكال مختلفة أبرزها "التيجان والصليب والقلوب والجدايل وسنابل القمح المُضفرة والتيجان والخواتم والأساور" حيث يحرص الأقباط على شراء السعف قبل دخولهم الكنائس لحضور القداس، إحياءً لذكرى دخول السيد المسيح اورشليم.

احتفالات اقباط بني سويف بـ أحد السعف

لماذا يحتفل الاقباط بـ أحد السعف؟

يُذكر أن أحد السعف، وهو الأحد السابع من الصوم الكبير والمعروف بـ أحد الشعانين، وهو الأحد الأخير قبل عيد القيامة، ويمثل ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، واستقبال الأهالي له بالسعف والزيتون كرمز للنصر، إذ يحمله الأقباط بين أيديهم، ويتم رفعه أثناء قيام القساوسة برش مياه التبرك فى نهاية قداس العيد.