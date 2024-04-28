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محافظات

تعليم بني سويف تحصد المركز الأول ببطولة خماسي كرة القدم والسرعة لذوي الهمم

الطلاب المشاركون
الطلاب المشاركون بالبطولة، فيتو

فاز طلاب مدارس ذوي الهمم والقدرات الخاصة بـ محافظة بني سويف، بالمركز الأول ببطولة "خماسي كرة القدم وكرة السرعة" ضمن منافسات بطولة إقليم محافظاات شمال الصعيد والتي استضافتها محافظة أسيوط بمشاركة 5 محافظات "بني سويف، المنيا، الفيوم، أسيوط، الوادي الجديد".

 

محافظ بني سويف

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالأداء المتميز لطلاب بني سويف موجهًا التهنئة لمسؤولى قطاع التعليم وأسرة التربية الخاصة بالمديرية على هذا الإنجاز والتميز.

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وأوضح هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن البطولة تشرف علي تنظيمها الإدارة العامة للتربية الخاصة بالإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، وتهدف لاكتشاف وتنمية الإمكانيات والقدرات الكامنة لدى الطلاب.

 

ونجح طلاب بني سويف في الحصول المركز الأول في مسابقة كرة القدم الخماسية، والمركز الأول في لعبة كرة السرعة بنين، بجانب الحصول على المركز الثاني بنات والمركز الثالث في لعبة الكاراتيه.

 

تعليم بني سويف

كما أعرب "عنتر" عن تقديره لقيادات التعليم وفي مقدمتهم: محمد رمضان مدير عام التعليم العام، سليمان محمد مدير إدارة التربية الخاصة وحسام الحسيني مشرف الفرق وأشرف مسعود منسق الأنشطة بالتربية الخاصة، متمنيا لهم مواصلة التفوق وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على أهمية الأنشطة التربوية بالمدارس وطلاب التربية الخاصة والدمج وصقل خبرات الطلاب الموهوبين وتنميتها من خلال إشراكهم في المسابقات والفعاليات المحلية والإقليمية.

 

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