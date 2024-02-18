الأحد 18 فبراير 2024
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خارج الحدود

الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة والد الأميرة رجوة

الديوان الملكي الأردني،
الديوان الملكي الأردني، فيتو

نعى الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، والد الأميرة رجوة الحسين، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، زوجة ولي عهد الأردن.

وأعلن الديوان الملكي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 فبراير عام 2024 ميلادي، الواقع في 8 شعبان عام 1445 هجري.

وأعرب الديوان الملكي عن صادق التعازي وخالص المواساة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والعائلة الملكية، وأسرة الفقيد وعائلة السيف، بهذا المصاب.

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الديوان الملكي السعودي ينعي أمير الكويت

الديوان الملكي يعلن وفاة أمير من آل سعود

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