لحظة اندلاع حريق في السجل المدني بشبرا الخيمة (فيديو)

تداول النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو للحظة اندلاع حريق في السجل المدني بشبرا الخيمة .

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مبنى السجل المدني بقسم أول شبرا الخيمة وعلى الفور جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء وتم السيطرة علي الحريق بالمبنى بدون خسائر في الأرواح أو إصابات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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