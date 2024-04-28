10 صور ترصد حريق السجل المدني بقسم أول شبرا الخيمة
رصدت فيتو 10صور توضح حريق مبني السجل المدني بقسم اول شبرا الخيمة، حيث أوضحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي نشب في إحدى الغرف وامتد إلى بقية المبنى.
السيطرة علي حريق شب في السجل المدني بشبرا الخيمة
تمكنت أجهزة للحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل التهم مبنى السحب المدني بقسم أول شبرا الخيمة حيث جرى الدفع ب5 سيارات إطفاء وتم منع امتداد النيران للمباني المجاورة وتبريد المكان دون خسائر في الأرواح أو إصابات.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
5سيارات اطفاء للسيطرة علي حريق بشبرا الخيمة
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق في مبني السجل المدني بقسم أول شبرا الخيمة وعلي الفور جري الدفع ب5 سيارات للحماية المدنية والسيطرة علي الحريق بالمباني وجاري تقدير الخسائر.
دلت التحريات الأولية على أن الحريق شب في مقر السجل المدني بقسم أول شبرا الخيمة وجاري تحديد السبب وتبريد المكان بعد أن التهمت النيران المبني المخصص للسجل
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