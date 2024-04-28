أفلام موسم عيد الفطر، "أسود ملون" يتذيل الإيرادات ويحقق هذا الرقم أمس
لا يزال فيلم اسود ملون بطولة الفنان بيومي فؤاد والفنانة رنا رئيس يتذيل الإيراد اليومي لأفلام السينما المصرية في شباك تذاكر دور العرض السينمائي، مواصلا أرقامه الضعيفة منذ طرحه بالتزامن مع موسم عيد الفطر المبارك الماضي.
فيلم أسود ملون
وحقق فيلم أسود ملون أمس الأحد إيرادات بلغت 12.214 جنيه فقط ليحل في المركز الرابع بعد أفلام بعد "شقو"، "فاصل من اللحظات اللذيذة"، "عالماشي".
قصة فيلم أسود ملون
وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي من خلال قصة فتاة تعاني من مشكلات عاطفية وتعمل في مجال تصميم حفلات الزفاف، وتلتقي مع طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية وخلال رحلتها العلاجية تلتقي مع شاب يعاني من أزمات في حياته.
أبطال فيلم أسود ملون
ويشارك في بطولة فيلم أسود ملون كل من منة عرفة، عصام صاصا، محمد كيلاني، أحمد فتحي، محمود حافظ، ميس حمدان، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي.
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