تعرف على إيرادات فيلم "أسود ملون" أمس
واصل فيلم أسود ملون التي تقوم ببطولته منة عرفة ورنا رئيس، تحقيق إيرادات متواضعة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.
إيرادات فيلم أسود ملون
واكتفى فيلم أسود ملون بإيرادات 24 ألف جنيه أمس الإثنين في شباك التذاكر.
وكانت قد تحدثت الفنانة الشابة منة عرفة، عن تفاصيل فيلمها الجديد “أسود ملون” الذي يعرض ضمن سباق أفلام عيد الفطر المبارك لعام 2024.
تفاصيل فيلم أسود ملون
وقالت منة عرفة في تصريح خاص لـ"فيتو": إن فيلم أسود ملون تدور أحداثه حول قصص الحب في إطار رومانسي كوميدي عن “عقدة” معينة، مؤكدة أنها سعيدة بتعاونها مع طاقم العمل بيومي فؤاد
وأحمد فتحي ورنا رئيس غيرهم مشيرة إلي أنهم من أكبر فناني الكوميديا في مصر.
وأضافت منة عرفة: "طبعا وجود عصام صاصا في الفيلم لأول مرة كان مهم وأنا أقدم من خلال الفيلم شخصية “سالي” وهي إنسانة واثقة في نفسها وتحب “الحب” بالإضافة إلي أنها شخصية خطيرة، وهي تعمل “منظمة حفلات زفاف” مع رنا رئيس.
قصة فيلم أسود ملون
وتدور قصة الفيلم في إطار رومانسي كوميدي من خلال قصة فتاة تعاني من مشكلات عاطفية وتعمل في مجال تصميم حفلات الزفاف، وتلتقي مع طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية وخلال رحلتها العلاجية تلتقي مع شاب يعاني من أزمات في حياته.
أبطال فيلم أسود ملون
ويشارك في بطولة فيلم أسود ملون كل من بيومي فؤاد، رنا رئيس، منة عرفة، عصام صاصا، محمد كيلاني، أحمد فتحي، محمود حافظ، ميس حمدان، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي.
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