الأحد 28 أبريل 2024
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حوادث

كشف تشكيل عصابى لترويج الدولارات المزيفة فى منشأة ناصر

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

نجحت  أجهزة الامن بالقاهرة، فى كشف تشكيل عصابى لترويج الدولارات المزيفة فى منشأة ناصر.

كشف تشكيل عصابى لترويج الدولارات المزيفة 

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من “عامل - مقيم بمحافظة الجيزة” بأنه تعرف على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" واتفق معه على التقابل لشراء مبلغ مالى "عملات أجنبية" لرغبته فى شراء وإستيراد بعض التجهيزات الخاصة بكافية ومطعم ملك والده من الخارج، ولدى وصوله هو وصديق له “طالب – مقيم بمحافظة الجيزة” مُستقلين سيارة أجرة لمحل البلاغ، حضر شخصين واستقلا معهما السيارة وقاما بعرض مبلغ 1000 دولار إلا أنهما إكتشافا بأنهم "مقلدين" فحدثت بينهم مشادة قاما خلالها المتهمان بالتعدى عليه بالسب وتمزيق ملابسه إلا أنه نجح فى الإفلات منهما والنزول من السيارة للإستغاثة فإنطلقوا وبصحبتهما صديقه وعقب ذلك قاما بتركه بالطريق، وبسؤال صديقه أيد ما سبق.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المبلغين وبإعادة مناقشتهما أقرا المُبلغ بأنه تحصل على مبالغ مالية عملات أجنبية مقلدة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – جارى ضبطه) بقصد تصريفها مقابل عائد مادى فقام بالإتفاق مع صديقه المشار إليه على مغافلة الشخصين المشار إليهما أثناء قيامه بشراء العملات منهما وإستبدال المبلغ المقلد بالصحيح وإدعائه بأن المبلغ مقلد ورفضة إتمام عملية الشراء ولدى مغادرته السيارة عقب إستيلائه على المبلغ الصحيح إكتشافا الشخصين ذلك فقاما بالتحفظ على صديقه وتوجها به لمحل سكنهما بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وقاما بإكراهه على توقيع عدد (2) إيصال أمانه ومبايعه لهاتفه المحمول.. كما أرشد المُبلغ بمسكنه عن (32 ألف دولار "مقلدين"- 1000 دولار "صحيحة" المستولى عليها).

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المتهمان (شقيقان "يحملان جنسية إحدى الدول").. وبحوزتهما (إيصالات الأمانة - مبايعة الهاتف المحمول - 1000 دولار "المقلدين")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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