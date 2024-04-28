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أخبار مصر

صندوق النقد يشيد بخطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر (فيديو)

مديرة صندوق النقد
مديرة صندوق النقد الدولي، فيتو

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، دعم الصندوق  للمساعي المصرية الرامية إلى إصلاح الاقتصاد المصري، وأثنت جورجيفا على الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا الصدد، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ستُسهم في تحقيق نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري.

زيادة قيمة برنامج التمويل

وأعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على زيادة قيمة برنامج التمويل المقدم لمصر. ويُعدّ هذا القرار بمثابة شهادة ثقة قوية من قبل المؤسسة المالية العالمية في الاقتصاد المصري.

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دعم الإصلاحات الهيكلية

يُشار إلى أن دعم صندوق النقد الدولي للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري يأتي في إطار حرصه على تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر ودعم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.

التأثيرات الإيجابية

ومن المتوقع أن تُسهم الإصلاحات الهيكلية التي تدعمها مصر بدعم من صندوق النقد الدولي في تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

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