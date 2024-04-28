طريقة عمل البسبوسة زي الجاهزة، مرملة وطرية ومتماسكة

طريقة عمل البسبوسة، في البيت، من الوصفات التي يمكنها أن تدخل البهجة على كل أفراد الأسرة، فالبسبوسة ليست لشهر رمضان فقط، فهي من أصناف الحلويات الشرقية المميزة، والتي يعشقها الجميع، كما أن عمل البسبوسة في البيت يوفر بشكل كبير في الميزانية، فهي ليست مكلفة على الإطلاق، خاصة عند مقارنتها بأسعار البسبوسة الجاهزة

ويمكنك تعلم طريقة عمل البسبوسة في البيت، بنفس مستوى وطعم التي تباع في المحلات، وهي أن تكون مرملة ومتماسكة في نفس الوقت.





لكننا في السطور التالية، نقدم طريقة عمل البسبوسة الاحترافية بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة ومبهرة، زي المحلات.

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طريقة عمل البسبوسة الاحترافية



ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل البسبوسة بالسميد، زي الجاهزة، وأوفر بشكل كبير.

مقادير البسبوسة:

نصف كيلو دقيق سميد

نصف كوب سمن دايب

كوب سكر

ربع كوب جوز هند ناعم

كوب الا ربع حليب أو (كوب زبادي)

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز

ملعقة فانيليا

طريقة عمل البسبوسة

تخلط المكونات سويا، ولكن دون عجن.

تفرد العجينة فى صينية مقاس ٢٨ مدهونة بمادة دهنية وتترك ١٠ دقائق قبل دخولها الفرن.

ثم تخبز في فرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٥:٣٠ دقيقة.

فور خروجها من الفرن تسقى بالشربات الساخن.

طريقة عمل البسبوسة بزيت الزيتون



تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة جديدة لعمل البسبوسة بزيت الزيتون والليمون.

المكونات:

2 كوب سميد

½ كوب سكر

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض

¾ كوب زبادي

¼ كوب عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة بشر ليمون

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقة بيكنج باودر

فستق للتزيين

مكونات القطر:

1 و½ كوب سكر

1 و½ كوب ماء

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

½ كوب بشر ليمون

خطوات تحضير البسبوسة:

اخلطي السميد وزيت الزيتون وافركيها جيدا ثم ضيفي السكر والبيكنج بودر وبشر اليمون.

اخلطي العسل وعصير الليمون، والزبادي وضفيهم للعجينة.

ادهني صينية الفرن بقليل من الزيت، ثم ضعي العجينة بالصينية، وزينيها بالفستق وادخليها الفرن.

ضعي الماء والسكر في وعاء على النار، وضيفي الليمون واتركي الكل يغلي على النار.

اسقي البسبوسة بالقطر المحضر البارد فور خروجها من الفرن.

قدميها بالهنا والشفا.

البسبوسة

شروط وأسرار نجاح البسبوسة

أهم سر من أسرار نجاح البسبوسة؛ هو ألا يتم عجن البسبوسة على الإطلاق عند عملها، وكذلك أن يكون الشربات الذي تسقى به البسبوسة ساخن، وهي ساخنة، وتسقى فور خروجها من الفرن.

لابد أن يغلف السمن السايح المضاف للبسبوسة، كل حبيباتها تماما، فهي خطوة هامة من خطوات نجاح البسبوسة.

يذاب السكر وعسل الجلوكوز مع اللبن على نار هادئة تماما.

من شروط الحصول على بسبوسة مرملة وطرية ومتماسكة في نفس الوقت، ألا نتركها حتى تمام التسوية في الفرن، ولكن نتركها حتى تحمر الجوانب فقط، ثم نطفيء الفرن، ونشعل الشواية، ونتابعها حتى تأخذ اللون الذهبي المميز لها.