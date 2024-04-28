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بالأسماء، الاستيلاء على أراض لمشروع محور ديروط من القاهرة لأسوان

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17، الصادر في 27 أبريل 2024، قرارين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الاستيلاء على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط العلوى على النيل من القاهرة لأسوان، ونزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الهرم الجديدة الابتدائية المشتركة.


-قرار رئيس الوزراء رقم رقـم 1047 لسنـة 2024، بشأن تعديل تخطيط مسار المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوى على النيل، فى المسافة من طريق القاهرة/ أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى، بطول (13) كم فى نطاق محافظة أسيوط، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2281 لسنة 2020 المشار إليه، ليكون على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.


ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.


-وقرار رئيـس مجلس الوزراء رقـم 1048 لسنة 2024، بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الهرم الجديدة الابتدائية المشتركة، والكائن بحوض أم عسكر نمرة (9) ناحية الجيزة والدقى محافظ ة الجيزة بمساحة مقدارها 555.13 متر مربع، من أعمال المنفعة العامة.

 

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ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء مالكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.

 

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