الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

بالأسماء، استقبال دفعة جديدة لاستكمال تقنين أراضي توسعات العبور الجديدة

أراضي توسعات العبور
أراضي توسعات العبور الجديدة، فيتو

أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة أسماء دفعة جديدة من المواطنين، الذين تم اعتماد توفيق الأوضاع لأراضيهم بمنطقة الأمل التابعة للمدينة.

وناشد الجهاز المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بدايةً من  اليوم الاحد  28 أبريل.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية.

Advertisements

- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد (في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد). 

- شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب والخاصة بالعلاوات المقررة.

وأكد المهندس أحمد علي، أن هناك إقبالًا كبيرًا من عملاء التقنين الذين تم قبول طلبات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي الخاصة بهم، وذلك لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع المعلن عنها من حيث مراجعة أصول المستندات لسداد المبالغ المطلوبة تحت حساب تغيير النشاط وتكلفة المرافق.

وقائمة الاسماء كالتالي:

 

واستقبل الدكتور المهندس أحمد إسماعيل رئيس الجهاز المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئه والمهندس اشرف فتحي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق والمهندسة رئيس الإدارة المركزية للمرافق وقطاع المرافق بالهيئة ومسؤلي الجهاز والمكتب الاستشاري.

 وعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة ودراسة شبكات المرافق في المناطق الجاري تقنين وتوفيق وضعها.

كما تفقد المهندس أشرف فتحي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق أعمال المرافق الجاري تنفيذها بمنطقة الأمل والطلائع وتفقد شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة.

وشدد على شركات المنفذة بضرورة استمرار تكثيف المعدات لنهو الأعمال المستهدفة في المواعيد المحدده طبقا للبرامج الزمنية.

وناقش مسؤولو المرافق المستجدات حول مشروعات البنية الأساسية من شبكات المرافق (مياه الشرب – الصرف الصحي – الري - فرمة الطرق - الكهرباء)، كما تم استعراض مصادر المياه المغذية للمدينة، وأعمال مد خطوط التغذية للمناطق المضافة، بهدف وضع خطة لتلك المشاريع تمهيدًا لتسليم قطع الأراضي كاملة الترفيق لأصحابها.

كما تم استعراض مصادر المياه المغذية للمدينة وامداد خطوط التغذية لتلك المناطق المضافة ووضع خطة استراتيجية للبدء لتلك المشاريع تمهيدًا لتسليم قطع الأراضي كاملة الترفيق لأصحابها مما يتيح إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد لذا كان التأكيد على المكتب الاستشاري للمشروع سرعة نهو الدراسة للبدء في التنفيذ لإنهاء شبكة المرافق في جميع المناطق المضافة.

شن جهاز مدينة السويس الجديدة بالتعاون مع الجهات المعنية على رأس لجنة الاسترداد، حيث قامت اللجنة باسترداد مزيد من الأراضي المتعدى عليها بمساحة ٩٥٨٧م٢  بقيمة ٩٩٧٠٤٨٠ جنيهًا ليرتفع إجمالي ما تم استرداده خلال اليومين إلى ٢٧٥٠٠م٢ بقيمة إجمالية ٣٠ مليون جنيه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.     

اشرف فتحي جهاز مدينة العبور جهاز مدينة العبور الجديدة مدينة العبور الجديدة

مواد متعلقة

حدث في 17 رمضان، وقوع غزوة بدر الكبرى أول حرب في الإسلام

منتخب رجال الطائرة يهزم غانا ويتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

منتخب الهوكي يتوج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يستقبل قادة الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية أمريكا ويهنئ بوتين.. يحضر حفلي إفطار القوات المسلحة والمرأة المصرية.. ويطمئن المصريين على الأوضاع الداخلية والخارجية

تحذيرات مصرية قوية لقادة أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي من خطورة أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

ارتفاع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، قيمة الزيادة الجديدة، المحافظات تبحث تعريفة الركوب، والسيسي يحسم مصير سعر رغيف الخبز المدعم

مصطفى الجمل يحصد ذهبية رمي المطرقة في دورة الألعاب الإفريقية

التايكوندو يحصد فضية الكروجي المختلط في دورة الألعاب الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

غاب الخطر وبقي الأثر، بيان من الأرصاد يشوبه الحذر بشأن طقس اليوم الأحد

مياه معدنية بالبراز، فضيحة جديدة تضرب شركة نستله بعد كارثة لبن نيدو وسيريلاك

نجوى إبراهيم، المذيعة التي فرضت على المصريين حظر تجوال لمدة 6 سنوات ومرضها أثار تعاطفا كبيرا

زي النهاردة، رحيل فؤاد ملك مصر والسودان وكردفان ودارفور

النواب العراقي يقر قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، وأمريكا تندد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

اليوم، محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم ولواء الثورة

منوعات

المزيد

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

مياه معدنية بالبراز، فضيحة جديدة تضرب شركة نستله بعد كارثة لبن نيدو وسيريلاك

تحرش مدير مدرسة بطالبة يهز المغرب، والضحية تروي تفاصيل صادمة وتكشف سر نشر الفيديو

حقيقة ظهور عناكب على سطح المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 27-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق

تجاوز 25 ألف دولار، سعر القصدير اليوم السبت 27 أبريل 2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 27 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

من الإشادة بالتألق لسنوات إلى خلاف علني.. كيف تدهورت علاقة محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب؟ (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية