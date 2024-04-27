بعد بن غفير، تعرض وزير إسرائيلي آخر لحادث سير وإصابة والده (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تعرض سيارة حاييم بيطون وزير التربية والتعليم الإسرائيلي لحادث طريق في القدس وإصابة والده بجروح خطيرة، وذلك بحسب قناة “ القاهرة الإخبارية ”.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع عند تقاطع شارعي ميرسكي ورانتي في حي راموت، وتحقق الشرطة الاسرائيلية في ملابسات الحادث.



عاجل / مصادر عبرية: تحطم سيارة الوزير حاييم بيطون في حادث سير وإصابة والده بجروح خطيرة#خبرني pic.twitter.com/k54kWQTYEV — خبرني - khaberni (@khaberni) April 27, 2024

وأمس ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير تعرض لحادث سير أثناء تفقده موقع حادث الطعن بمدينة الرملة.

إصابة بن غفير في حادث سير



وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، امس الجمعة، أنه تم نقل بن غفير للمستشفى إثر إصابته بعد انقلاب سيارته في الرملة.

عملية طعن في مدينة الرملة

وفي وقت سابق من امسالجمعة، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة إثر عملية طعن في مدينة الرملة.كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى استشهاد منفذ الهجوم على إسرائيلية في مدينة الرملة.

وفي سياق آخر تجمع عدد كبير من المتظاهرين وسط في تل أبيب، اليوم السبت، للاحتجاج على الحكومة والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس".

مظاهرات حاشدة في تل أبيب

وتنظم الاحتجاجات حركة "جيل التغيير"، وهي حركة تأسست في أعقاب أحداث 7 أكتوبر، للمطالبة بالإفراج عن الرهائن وتغيير القيادة الإسرائيلية.

BREAKING: HUGE ISRAELI PROTESTS IN TEL AVIV DEMANDING IMMEDIATE CEASEFIRE FOR HOSTAGE EXCHANGE pic.twitter.com/TLeqk0cZ5n — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 27, 2024

وقامت الشرطة الإسرائيلية بإغلاق عدد من الشوارع لاحتواء المظاهرة، وانضم المتظاهرون إلى احتجاج نظمته عائلات الرهائن في شارع "بيجن".

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وقبل وقت سابق من اليوم نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، فيديو يظهر رهينتين إسرائيليين احتجزتهما خلال احداث الـ7 من شهر أكتوبر الماضي، يطالبان حكومة بنيامين نتنياهو بالإفراج عنهما.

رهائن اسرائيلية لدي حماس

ويتضمن الفيديو، مقابلتين مع الأسيرين الإسرائيليين، كيت سيجال البالغ من العمر 64 عاما، وعومري ميران البالغ 47 عاما، حيث يتحدثان عن الظروف الصعبة، التي يعيشونها تحت القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

عاجل| كتائب القسام تنشر:



الضغط العسكري أدى إلى مقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم



הלחץ הצבאי הוביל להרג עשרות השביויים שביידנו ומנע משאר השבויים לחגוג הפסח עם יקריהם pic.twitter.com/UaRfKZmGVF — NawraS (@Nawras_Atta) April 27, 2024

كما تضمن المقطع تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يقول فيها: "استمرار الضغط العسكري هو وحده فقط ما سيؤدي إلى تحرير جميع الأسرى، وفقًا لما ذكرت وكالة "الأناضول".

وتضمن الفيديو أيضًا، تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت التي يقول فيها: كلما ازداد الضغط العسكري كلما زادت فرصتنا للوصول إلى أعزائكم".

وخلال المقطع قالت الكتائب في جمل مكتوبة: "الضغط العسكري الذي تمارسه إسرائيل تسبب باستشهاد عشرات الأسرى في غزة، وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح اليهودي الذي بدأ الثلاثاء ويستمر أسبوعا مع أسرهم دون توضيح عددهم".

منتدى عائلات الرهائن

وأشارت إلى أن زعماءكم النازيين لا يكترثون بمصير أبنائكم الأسرى ومشاعرهم.

فيما نقلت وكالة "فرانس برس"، عن منتدى عائلات الرهائن، تأكيده أن الرهينتين هما كيث سيغال، وأومري ميران.

وقال المنتدى، إن "بقاء كيث سيجال وأومري ميران على قيد الحياة هو الدليل الأكثر وضوحا على وجوب أن تبذل الحكومة الإسرائيلية كل ما تستطيع للموافقة على صفقة تعيد جميع الرهائن قبل يوم الاستقلال 14 مايو ".

وقال أومري ميران في الفيديو: "تحتجزني حماس منذ 202 يوم، الوضع هنا غير مريح وصعب وهناك قنابل كثيرة تسقط"، مضيفًا: "حان الوقت للتوصل إلى صفقة تخرجنا من هنا أحياء وفي صحة جيدة، استمروا في الاحتجاج من أجل صفقة الآن".

ويوم الأربعاء الماضي، عرضت حركة حماس مقطعا مصورا يظهر رهينة إسرائيليا ثالثا هو هيرش جولدبرج-بولين، البالغ من العمر 23 عامًا.

وفي وقت مُبكر من اليوم السبت، أعلنت حركة حماس، أنها تدرس رد إسرائيل على اقتراح بشأن هدنة محتملة في غزة مرتبطة بإطلاق سراح رهائن محتجزين بالقطاع.