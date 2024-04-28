رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني

امتحانات الثانوية الأزهرية، انطلقت بمنطقة الأقصر الأزهرية، صباح اليوم الأحد، امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي.

ويؤدي الصف الأول والثاني الثانوي أدبي الامتحان في مادتي الفقه والتاريخ، فيما يؤدي طلاب الصف الاول والثانى الثانوى العلمى الامتحان في مادتي الفقه والكيمياء.

وشدد الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية خلال جولته، على ضرورة الإلتزام بالتعليمات التى وردت من الإدارة المركزية للامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، حتى الانتهاء من الامتحانات مع التزام أعلى معايير النزاهة وبما فيه مصلحة العملية التعليمية.

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وأشار رئيس منطقة الأقصر الأزهرية إلى أن أعمال الامتحانات تجرى بكل سهولة ويسر ولا يوجد ما يعكر الصفو، ولم ترد حتى الآن أى شكوى من الطلاب فيما يخص الورقة الإمتحانيه ووضع الأسئلة وتدرجها لتشمل كافة المستويات.

وأكد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية على أن متابعة الامتحانات تتم من خلال غرفة العمليات المعدة لذلك، للتغلب على المعوقات الطارئة التى تؤثر على سير أعمال الامتحانات والتعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة فى اسرع وقت ممكن وتذليل كافة العقبات.