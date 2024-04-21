الأحد 21 أبريل 2024
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اقتصاد

ننشر أسعار الرنجة والفسيخ اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الرنجة والفسيخ
أسعار الرنجة والفسيخ اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الرنجة والفسيخ اليوم في الأسواق، سجلت  أسعار الرنجة والفسيخ بالتزامن مع قرب الاحتفالات بعيد شم النسيم تباينًا ملحوظًا، وذلك مع زيادة الإقبال على شراء الرنجة والفسيخ خلال عيد الفطر الماضي.

 أسعار الرنجة والفسيخ اليوم في الأسواق

 وجاءت أسعار الرنجة والفسيخ اليوم في الأسواق كالتالي:

أسعار الرنجة والفسيخ اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار الرنجة السائبة والمغلفة والمعبأة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

البداية مع  أسعار الرنجة السائبة والمغلفة والمعبأة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، التي جاءت كالآتي: 

تراوح سعر رنجة سائبة من 120 جنيهًا إلى 180 جنيهًا.

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بلغ سعر رنجة مدخنة معلفة نور وزن 350 جرامًا نحو 83.98 جنيه.

بلغ سعر رنجة مدخنة فيشفور قطعة واحدة نحو 41.95 جنيه.

بلغ سعر رنجة مدخنة مغلفة نور وزن كيلو نحو 239.95 جنيه.

بلغ سعر معجون رنجة مدخنة بالطحينة عبوة وزن 200 جرام نحو 68.5 جنيه.

 

أسعار الرنجة السائبة والمغلفة والمعبأة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

بلغ  سعر رنجة فيليه مدخنة نور وزن 340 جرامًا نحو 145.95 جنيه.

بلغ سعر بطارخ رنجة مدخنة نور وزن 340 جرامًا نحو 199.95 جنيه.

بلغ سعر رنجة مدخنة فن فيش وزن كيلو نحو 219.95 جنيه.

بلغ سعر رنجة مدخنة مغلفة فن فيش وزن 250 جرامًا نحو 62.95 جنيه.

بلغ سعر رنجة مغلفة الصياد وزن 200 جرام نحو 62.95 جنيه.

بلغ سعر رنجة فيليه مدخنة سي ستار وزن 330 جرامًا نحو 135.95 جنيه.

أسعار الرنجة والفسيخ اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار الرنجة السائبة والمغلفة والمعبأة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

بلغ سعر رنجة توب فاليو وزن 200 جرام نحو 41.95 جنيه.

بلغ سعر رنجة سي ستار قطعة واحدة نحو 59.9 جنيه.

بلغ سعر رنجة سوبر جامبو وزن 350 جرامًا نحو 52.5 جنيه.

بلغ سعر بطارخ رنجة أبو السيد وزن 230 جرامًا نحو 200 جنيه.

بلغ سعر رنجة سوبر فاكيوم الزهراء وزن 350 جرامًا نحو 60 جنيهًا.

 

أسعار الرنجة السائبة والمغلفة والمعبأة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

بلغ سعر قطع رنجة فيليه مدخنة عبوة وزن 230 جرامًا نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه رنجة مدخنة الزهراء وزن 200 جرام نحو 129.95 جنيه.

بلغ سعر بطارخ رنجة في زيت الزهراء وزن 350 جرامًا نحو 214.95 جنيه.

بلغ سعر رنجة سي ستار وزن كيلو نحو 236.95 جنيه.

بلغ سعر رنجة سي ستار مدخنة قطعة واحدة نحو 75 جنيهًا.

بلغ سعر رنجة مدخنة فيليه سي ستار وزن 500 جرام نحو 240.95 جنيه.

أسعار الرنجة والفسيخ اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار السردين والسالمون المدخن في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

بلغ سعر فيليه سردين مدخن حار نور وزن 200 جرام نحو 58.5 جنيه.

بلغ سعر سردين مملح مغلف وزن 400 جرام نحو 76 جنيهًا.

بلغ سعر سالمون نرويجي مدخن نور وزن 100 جرام نحو 273.95 جنيه.

 أسعار الفسيخ  في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

بلغ سعر برطمان فيليه فسيخ بالليمون الصياد وزن 650 جرامًا نحو 359.95 جنيه.

بلغ سعر فسيخ بلدي مغلف وزن 500 جرام نحو 214.5 جنيه.

بلغ سعر فسيخ مغلف الصياد وزن 550 جرامًا نحو 236.5 جنيه.

بلغ سعر فيليه فسيخ توب فاليو وزن 650 جرامًا نحو 340.95 جنيه.

أسعار الرنجة والفسيخ اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار الفسيخ  في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

بلغ سعر فسيخ فيليه توب فاليو وزن 200 جرام نحو 170.95 جنيه.

بلغ سعر فسيخ سمكة وزن 200 جرام نحو 214.95 جنيه.

بلغ سعر فسيخ سمكة كاملة الزهراء وزن 400 جرام نحو 184.95 جنيه.

بلغ سعر فسيخ فيليه في زيت الزهراء وزن 350 جرامًا نحو 319.95 جنيه.

تراوح سعر فسيخ فيليه الزهراء وزن 650 جرامًا من 330 جنيهًا إلى 410 جنيهات.

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بورصة الأسماك المملحة تشتعل قبل عيد الفطر.. البطارخ بـ 2000 جنيه والرنجة بـ 180.. وهذه أسعار الفسيخ والملوحة والسردين

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الكيلو يصل إلى 185 جنيها، ننشر أسعار الرنجة المدخنة في الأسواق

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