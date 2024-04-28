ضبط سائق بتهمة النصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في الجيزة

ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية.

ضبط سائق للنصب على المواطنين بزعم اسثتمار اموالهم فى تجارة الأدوية بالجيزة

تلقى مركز شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من 4 مواطنين بتضررهم من “سائق– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام” لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والعقاقير الطبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يف بذلك.



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وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطه وإعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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