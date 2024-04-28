خبير قانون دولي: لا نستبعد صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

للمحكمة الجنائية الدولية،قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي إن هناك خطوات لعمل المحكمة الجنائية الدولية بعد تلقى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب من دولة فلسطين العضو فى النظام الأساسى للمحكمة بالتحقيق فى جرائم الحرب المرتكبة من جانب أفراد إسرائيليين اثناء عملية الجرف الصامد فى قطاع غزة عام 2014 فضلا عن المسئولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب فى المستوطنات غير الشرعية.

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قبول الطلب الفلسطينى

واضاف فى تصريح لفيتو: يقوم المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بفحص الطلب من اجل اصدار قرارة وفقا لسلطته اذا كان هناك أساس مشروع ومعقول فى اجراءات الملاحقة على جرائم الحرب والتي تنص عليها المادة الخامسة من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية وهذا الامر يستغرق ربما سنوات حيث ان المحكمة الجنائية الدولية اعلنت فى 2021 انها قبلت الطلب الفلسطينى وبدات بالفعل التحقيقات فى هذة الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة التى يمكن ان تشكل جريمة حرب ضد الشعب الفلسطينى.

فلسطين قدمت ادلة ارتكاب جرائم الحرب

وتابع: يلتزم المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية باخطار الدول الاعضاء فى المحكمة وعددهم 124 دولة اعضاء فى نظام محكمة العدل الدولية حتى يتسنى لكل دولة فى متابعة المتهم او المتهمين الملاحقيق وبالتالى من المتوقع ان يكون من بينهم نتنياهو فضلا عن كونة رئيس مجلس الحرب الاسرائيلى اعتبارا من اكتوبر 2023.

لا نستبعد صدور مذكرة اعتقال يحق نتنياهو

وقال: لا نستبعد صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو لمسئوليته عن اعطاء الاوامر العليا لقادة الجيش والتشكيلات سواء فى حملة الجرف الصامد عام 2014 او ما حدث من جرائم فى غزة عقب عملية طوفان الاقصى ولا تقتصر مسئولية نتنياهو عند الامرين فقط وانما مسئوليته لعلمة بارتكاب جرائم الحرب من قبل المسئولين العسكريين ولم يتدخل لايقاف هذه الخروقات التى تتنافى وتخالف القانون الدولى.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه الشديد بسبب احتمال إصدار مذكرة اعتقال ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن نتنياهو بذل جهودًا كبيرة في الأيام الأخيرة لمنع هذا التطور المحتمل، وأجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بما في ذلك محاولات الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل غير مباشر.

ووفقا لصحيفة معاريف، فثمة اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي.