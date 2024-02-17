السبت 17 فبراير 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ميونخ

وزير الخارجية والمدعي
وزير الخارجية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فيتو

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بــوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، استقبل اليوم السبت، كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك على هامش مشاركة السيد وزير الخارجية في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المُنعقِد بمدينة ميونخ الألمانية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية حرص خلال اللقاء على الاستماع من المدعي العام لمجريات التحقيقات التي يضطلع بها مكتبه بشأن الانتهاكات الإسرائيلية محل اختصاص المحكمة في فلسطين، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدًا الدور الهام المنوط بالمحكمة في هذا الشأن.

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وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكري تناول حدة الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة تحت وطأة العمليات العسكرية الإسرائيلية وسياسات الحصار والتجويع وتدمير كامل منظومة البنية التحتية في القطاع، مؤكدًا ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسئولياتها القانونية والإنسانية لتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة، والتدخل لوقف تلك الانتهاكات. 


ومن جانبه، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن الحالة في فلسطين، بما فيها الأوضاع في غزة، قيد التحقيق من قِبل مكتبه، وأن الدور المستقل للمحكمة بما ينص عليه من انتهاج الشفافية في مجريات التحقيق هو الضامن لإنجاز العدالة، مثمنًا على صعيد آخر الدور الإقليمي الهام الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة في غزة للحد من تداعياتها على كافة الأصعدة، والعمل على ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتلبية الاحتياجات الملحة لسكان القطاع.

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مؤتمر ميونخ، سامح شكري يلتقي وزير الشئون الفيدرالية بولاية بافاريا الألمانية

 

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