الأحد 28 أبريل 2024
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سياسة

خلال استقباله رئيس مجلس الشورى البحريني، جبالي يدعو لزيادة الاستثمارات في الاقتصاد المصري

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي ورئيس مجلس الشورى البحريني، فيتو

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأحد بمقر مجلس النواب علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني.

قوة ومتانة العلاقات التاريخية المصرية البحرينية

في مستهل اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على قوة ومتانة العلاقات التاريخية المصرية البحرينية القائمة على الأخوة والود والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى تمتع البلدان الشقيقان بالعديد من القواسم المُشتركة وتاريخ من التعاون والتنسيق المستمر خدمةً لصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية.

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كما أكد رئيس مجلس النواب على حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، والبناء على الزخم الإيجابي للزيارة الأخيرة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى مصر في إطار ما يجمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من علاقات أخوة وطيدة وتفاهم مُشترك. 

وخلال اللقاء، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي  أوجه التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا، داعيًا الجانب البحريني الشقيق إلى زيادة استثماراتهم في الاقتصاد المصري الواعد وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

الأوضاع الحالية في قطاع غزة

واتصالًا بالأوضاع الحالية في قطاع غزة، شدد رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع الرافض للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين مؤكدًا ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للوصول لوقف فورى ودائم لإطلاق النار في القطاع، كما استعرض أيضًا جهود مصر في إنهاء الأزمة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. 

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من جانبه، أعرب على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الأخوة الوطيدة مع مصر مشيدًا بما تشهده مسارات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة من زخم إيجابي في إطار علاقات أخوة قوية بين قيادتي البلدين الشقيقين، كما أشار إلى أن مملكة البحرين تعتبر مصر بمثابة قلب العروبة ودائمًا ما تساند دورها الرائد في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

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الاحترام المتبادل الاقتصاد المصري الامة العربية والاسلامية الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الملك حمد بن عيسي رئيس مجلس الشوري ملك البحرين مجلس الشوري البحريني

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