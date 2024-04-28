الصفاقسي التونسي يحسم موقفه من عودة علي معلول

حسم رئيس نادي الصفاقسي التونسي موقف ناديه من عودة الظهير الأيسر لنادي الأهلي علي معلول للنادي في الموسم المقبل بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء.

وقال عبد العزيز مخلوف رئيس اللجنة الإدارية لنادي الصفاقسي في تصريحات لصحيفة الشروق التونسية أن عودة معلول لصفوف الفريق أمر مستبعد في الوقت الحالي.

وأكد رئيس نادي الصفاقسي صعوبة التعاقد مع مدرب أجنبي في الفترة المقبلة.

ونجح النادي الأهلي في معادلة رقم الترجي التونسي القياسي، في دوري أبطال إفريقيا، في عدد اللقاءات بدون هزيمة.

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وفاز فريق الأهلي على ضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 مساء الجمعة الماضي، في إياب نصف نهائي البطولة.

الأهلي يعادل رقم الترجي

ووصل الأهلي إلى مباراته رقم 20 على التوالي بدون هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، ليعادل رقم الترجي التونسي.

وتلقى الأهلي آخر خسارة له في دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بنتيجة 0-2، يوم 30 مايو 2022 في نهائي البطولة.

كولر يحطم رقم جوزيه

بينما حطم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسبق، بعدما وصل إلى 20 مباراة بدون هزيمة في البطولة القارية.

وسبق أن وصل جوزيه إلى 19 مباراة بدون هزيمة مع الأهلي، بالجيل الذهبي الذي حقق لقب دوري الأبطال، في نسخ 2005 و2006 و2008.

موعد مباراة الأهلي والترجي في النهائي

وكان الاتحاد الأفريقي "كاف" في وقت سابق عن موعد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 من شهر مايو المقبل فيما يقام لقاء الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.