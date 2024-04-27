علي معلول يحقق رقما مميزا مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كشفت شبكة (سوفا سكور) العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، عن رقم مميزة للنجم الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي بمباراة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الاهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في تاريخه، وذلك عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

رقم علي معلول المميز

وكتبت شبكة سوفا سكور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي هو أكثر مدافع إسترجاعًا للكرات في الأدوار النهائية لدوري أبطال أفريقيا أي منذ مرحلة دور المجموعات بواقع 75 مرة وبمعدل 8,3 في اللقاء”.

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وضرب المارد الأحمر موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستلعب يوم 18 و25 مايو المقبل.

ويعد النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 بطولة من قبلها، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة النائية.

مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

ولعب الأهلي مع سان جورج في دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمكن الأحمر من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب، بينما فاز لقاء الإياب بأربعة أهداف.

دور المجموعات

وفي دور المجموعات تمكن الأهلي من الفوز في الجولة الأولى على ميدياما بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الجولة الثانية تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق.

وتعادل الأحمر سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تكررت نفس النتيجة في الجولة الرابعة أمام الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

وعاد الأهلي من جديد إلى الفوز عن طريق ميدياما بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وفي الجولة الاخيرة في دور المجموعات والسادسة، حقق الأهلي فوزا مهما على يانج أفريكانز بهدف نظيف ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

ربع النهائي

وواجه الأهلي في ربع النهائي سيمبا التنزاني، وتمكن في لقاء الذهاب من الفوز بهدف نظيف.

وفي مباراة الإياب تمكن الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، على بطل تنزانيا، ليصعد إلى نصف النهائي.

نصف النهائي

تواجة النادي الأهلي أمام مازيمبي في الدور نصف النهائي حيث تعادل في الذهاب 0ـ0 وفاز في الإياب بنتيجة 3ـ0 ليصعد إلي المباراة النهائية.