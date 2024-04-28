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رياضة

الإنتر يغرد في الصدارة، جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإيطالي،فيتو
ترتيب الدوري الإيطالي،فيتو

ترتيب الدوري الإيطالي، يتصد إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم في الجولة الـ34 من الكالتشيو.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إنتر ميلان وتورينو- 02:30 عصرًا - AD SPORTS Premium 1.

بولونيا وأودينيزي - 04:00 عصرًا - AD SPORTS Premium 1.

أتالانتا وإمبولي - 07:00  مساءً  - AD SPORTS Premium 2.

نابولي وروما - 07:00 مساءً  - AD SPORTS Premium 1.

فيورنتينا x ساسولو - 09:45  مساءً - AD SPORTS Premium 1.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 

ويستضيف فريق إنتر ميلان نظيره تورينو اليوم، الأحد، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023-2024.


ويحتل فريق إنتر ميلان  صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 86 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن ميلان الوصيف، فيما يأتي فريق تورينو في المركز العاشرة برصيد 46 نقطة.

ويسعى الإنتر لتحقيق الفوز على تورينو في مباراة اليوم من أجل مواصلة الانتصارات بعد هزيمة جاره ميلان بنتيجة 2-1 وحسم لقب الدوري الإيطالي للمرة الـ 20 في تاريخه قبل 5 جولات على إنتهاء المسابقة.

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ومن المقرر أن يحتفل فريق الإنتر على أرضه ووسط جماهيره بلقب الدوري الإيطالي الـ 20 بعد إنتهاء مباراة اليوم أمام تورينو.

ونجح سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، في الخروج بلقب الدوري الإيطالي مع النيراتزوري بعد خسارة لقبي كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.

وودع فريق الإنتر منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 بعد الهزيمة من أتلتيكو مدريد، والخروج من كأس إيطاليا امام بولونيا من الدور ثمن النهائي.

 

وتوج فريق إنتر ميلان، بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024 رسميا، وللمرة رقم 20 في تاريخه،  بعد فوزه على غريمه ميلان، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة 33 للمسابقة.

 

4 أرقام تاريخية في ليلة تتويج إنتر ميلان بالدوري الإيطالي 

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن إنتر ميلان هو أول فريق في تاريخ الدوري الإيطالي، يتوج حسابيا بلقب الكالتشيو، في الديربي (منذ 1929-1930).

وأضافت الشبكة أن إنتر هو الفريق الإيطالي الثاني الذي يفوز ب 20 لقبا للدوري، بعد يوفنتوس (36).

 

 

وأشارت الشبكة إلى أن إنتر الوحيد الذي توج بلقب الدوري الإيطالي قبل 5 جولات من نهاية المسابقة، وقد كرر ذلك اليوم بعدما فعلها في موسم 2006-2007.

أما عن المدرب سيموني إنزاجي، فقد فاز بلقبه السادس مع النيراتزوري، ليصبح ثالث مدرب لفريق إنتر ميلان يفوز بأكبر عدد من الألقاب منذ تأسيس الدوري الإيطالي (1929-30)، بعد هيلينيو هيريرا وروبرتو مانشيني (7) لكل منهما.

4 أرقام تاريخية في ليلة تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي

مباراة البطاقات الحمراء، إنتر يتوج رسميا بلقب الدوري الإيطالي بفوزه على ميلان

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