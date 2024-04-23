الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

4 أرقام تاريخية في ليلة تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

توج فريق إنتر ميلان، بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024 رسميا، وللمرة رقم 20 في تاريخه، مساء الإثنين، بعد فوزه على غريمه ميلان، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة 33 للمسابقة.

وحسم النيراتزوري لقب سكوديتو، الليلة، بعدما وسع الفارق مع الروسونيري إلى 17 نقطة.

4 أرقام تاريخية في ليلة تتويج إنتر ميلان بالدوري الإيطالي 

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن إنتر ميلان هو أول فريق في تاريخ الدوري الإيطالي، يتوج حسابيا بلقب الكالتشيو، في الديربي (منذ 1929-1930).

وأضافت الشبكة أن إنتر هو الفريق الإيطالي الثاني الذي يفوز ب 20 لقبا للدوري، بعد يوفنتوس (36).

Advertisements

وأشارت الشبكة إلى أن إنتر الوحيد الذي توج بلقب الدوري الإيطالي قبل 5 جولات من نهاية المسابقة، وقد كرر ذلك اليوم بعدما فعلها في موسم 2006-2007.

أما عن المدرب سيموني إنزاجي، فقد فاز بلقبه السادس مع النيراتزوري، ليصبح ثالث مدرب لفريق إنتر ميلان يفوز بأكبر عدد من الألقاب منذ تأسيس الدوري الإيطالي (1929-30)، بعد هيلينيو هيريرا وروبرتو مانشيني (7) لكل منهما.

تشكيل ميلان ضد إنتر 

وضم تشكيل ميلان بقيادة ستيفانو بيولي لمواجهة إنتر ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز- ماتيو جابيا- فيكايو توموري- دافيد كالابريا.

خط الوسط: ياسين عدلي- تيجاني ريجندرز- يونس موسى- روبين لوفتس تشيك- كريستيان بوليسيتش.

خط الهجوم: رافائيل لياو.

تشكيل إنتر أمام ميلان

وضم تشكيل إنتر ميلان بقيادة سيموني إنزاجي لمواجهة ميلان، كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بينجامين بافارد- فرانشيسكو أتشيربي- أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دارميان- نيكولو باريلا- هاكان تشالهالونجو- هنريك مختيريان- فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام- لاوتارو مارتينيز.


 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إنتر ميلان فريق إنتر ميلان الدوري الإيطالي ميلان

مواد متعلقة

مباراة البطاقات الحمراء، إنتر يتوج رسميا بلقب الدوري الإيطالي بفوزه على ميلان

إنتر يتقدم على ميلان 0/1 في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، التشكيل الرسمي لمباراة ميلان أمام إنتر ميلان

يوفنتوس يخطف تعادلا قاتلا أمام كالياري بالدوري الإيطالي

ads

الأكثر قراءة

عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري، وسيتم البحث في شكوى إنبي

بعد إرجاء جلسة الأمس، البرلمان يستمع اليوم لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة

استمرار الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في مصر

اليوم، تطبيق زيادة أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM

استئناف محاكمة المتهمة بقتل الطفلة شيرين لسرقة قرطها الذهبي أمام جنايات المنصورة اليوم

وزير العمل يزور جنوب سيناء لتوزيع عقود عمل لذوي الهمم بالمحافظة

بلدية المحلة يحل ضيفًا ثقيلًا على سموحة بالدوري الممتاز

زغلول صيام: حازم إمام وراء كارثة عقد فيتوريا وعلامة استفهام حول كأس عاصمة مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

نجاة طفل تشبث أسفل قطار مسافة 100 كيلومتر

كانت مخمورة، سيدة تقتحم حفل عيد ميلاد بسيارتها وتودي بحياة طفلين (فيديو)

حادث جديد لبوينج، طائرة تفقد عجلة خلال إقلاعها

دراسة: الرجال أكثر صدقًا في حضرة الجميلات

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية