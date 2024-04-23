4 أرقام تاريخية في ليلة تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي

توج فريق إنتر ميلان، بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024 رسميا، وللمرة رقم 20 في تاريخه، مساء الإثنين، بعد فوزه على غريمه ميلان، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة 33 للمسابقة.

وحسم النيراتزوري لقب سكوديتو، الليلة، بعدما وسع الفارق مع الروسونيري إلى 17 نقطة.

4 أرقام تاريخية في ليلة تتويج إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن إنتر ميلان هو أول فريق في تاريخ الدوري الإيطالي، يتوج حسابيا بلقب الكالتشيو، في الديربي (منذ 1929-1930).

وأضافت الشبكة أن إنتر هو الفريق الإيطالي الثاني الذي يفوز ب 20 لقبا للدوري، بعد يوفنتوس (36).

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وأشارت الشبكة إلى أن إنتر الوحيد الذي توج بلقب الدوري الإيطالي قبل 5 جولات من نهاية المسابقة، وقد كرر ذلك اليوم بعدما فعلها في موسم 2006-2007.

أما عن المدرب سيموني إنزاجي، فقد فاز بلقبه السادس مع النيراتزوري، ليصبح ثالث مدرب لفريق إنتر ميلان يفوز بأكبر عدد من الألقاب منذ تأسيس الدوري الإيطالي (1929-30)، بعد هيلينيو هيريرا وروبرتو مانشيني (7) لكل منهما.

تشكيل ميلان ضد إنتر

وضم تشكيل ميلان بقيادة ستيفانو بيولي لمواجهة إنتر ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز- ماتيو جابيا- فيكايو توموري- دافيد كالابريا.

خط الوسط: ياسين عدلي- تيجاني ريجندرز- يونس موسى- روبين لوفتس تشيك- كريستيان بوليسيتش.

خط الهجوم: رافائيل لياو.

تشكيل إنتر أمام ميلان

وضم تشكيل إنتر ميلان بقيادة سيموني إنزاجي لمواجهة ميلان، كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بينجامين بافارد- فرانشيسكو أتشيربي- أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دارميان- نيكولو باريلا- هاكان تشالهالونجو- هنريك مختيريان- فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام- لاوتارو مارتينيز.



