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رياضة

مباراة البطاقات الحمراء، إنتر يتوج رسميا بلقب الدوري الإيطالي بفوزه على ميلان

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

توج فريق إنتر ميلان رسميا بلقب الدوري الإيطالي، بعد فوزه على نظيره ميلان بهدفين مقابل هدف، في المباراة، التي جرت مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "سان سيرو"، في ديربي الغضب ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023-2024.

 

إنتر ميلان يتوج رسميا بلقب الدوري الإيطالي 

بهذا الفوز وصل إنتر للنقطة 86 في صدارة الترتيب ليتوج رسميا باللقب قبل نهاية المسابقة بخمس جولات، بعدما رفع الفارق بينه وبين المركز الثاني (ميلان 69) إلى 17 نقطة.

سجل فرانشيسكو أتشيربي هدف إنتر ميلان الأول في شباك غريمه ميلان في الدقيقة 18، وأضاف ماركوس توران الهدف الثاني في الدقيقة 49.

بينما سجل فيكايو توموري هدف ميلان في الدقيقة 80.

وتعرض ثيو هيرنانديز وكالابريا نجمي ميلان للطرد، ودينزل دومفريس لاعب إنتر ميلان للطرد في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

تشكيل ميلان أمام إنتر 

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان وسيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان التشكيل الذي يخوض به كل مدرب مباراة الديربي، لحساب الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.

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وضم تشكيل ميلان بقيادة ستيفانو بيولي لمواجهة إنتر ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز- ماتيو جابيا- فيكايو توموري- دافيد كالابريا.

خط الوسط: ياسين عدلي- تيجاني ريجندرز- يونس موسى- روبين لوفتس تشيك- كريستيان بوليسيتش.

خط الهجوم: رافاييل لياو.

تشكيل إنتر أمام ميلان 

 

بينما يأتي تشكيل إنتر ميلان بقيادة سيموني إنزاجي لمواجهة ميلان، كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بينجامين بافارد- فرانشيسكو أتشيربي- أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دارميان- نيكولو باريلا- هاكان تشالهالونجو- هنريك مختيريان- فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام- لاوتارو مارتينيز.

 

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