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ثقافة وفنون

الغردقة لسينما الشباب يكشف موعد إقامة دورته الثانية وفتح باب الاشتراك

السيناريست محمد الباسوسي
السيناريست محمد الباسوسي والدكتورة إيمان يونس، فيتو

كشفت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن موعد إقامة الدورة الثانية من المهرجان، وذلك في الفترة من 19 حتى 25 سبتمبر 2024، تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر ونقابة المهن السينمائية.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

كما قررت إدارة المهرجان فتح باب الإشتراك في المسابقات المختلفة من: "الأفلام الطويلة والقصيرة ومشروعات الطلبة والجائزة الخضراء التي تمنح للفيلم الذي يدعم فكرة الحفاظ علي البيئة"، وذلك في الفترة من 1مايو وحتي 15 يوليو 2024.

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تعاون المهرجان مع معهد السينما 

في سياق متصل، وقع السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان والدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالي للسينما برتوكول تعاون بين المهرجان والمعهد يتضمن مشاركة المعهد في مسابقة أفلام الطلبة  وتنظيم ورش خاصة لصناعة الفيلم يحاضر فيها مجموعة من أساتذة المعهد ونجوم وصناع السينما المصرية.

وقرر المهرجان تخصيص برنامج سنوي يعرض من خلاله مشاريع تخرج كبار المخرجين من خريجي المعهد الذين أسهموا في تطور صناعة السينما علي مدار تاريخها مثل محمد وعمر عبد العزيز وعلي بدرخان وهاني لاشين والذي سيعرض المهرجان لأول مرة فيلما وثائقيا من إخراجه عن الفنان العالمي الراحل عمر الشريف.

ومن المخرجين أيضا  خيري بشارة وداود عبد السيد  وشريف عرفة ومحمد ياسين وعلي إدريس وساندرا نشأت وغيرهم لتكون فرصة أمام الشباب من الجمهور وصناع الأفلام للتعرف علي أفكار المخرجين الكبار أثناء دراستهم بالمعهد وسيعقب العروض ندوات وماستر كلاس مع المخرجين من أصحاب هذه المشاريع.

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