الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

دعم الدولة للمواد البترولية بقيمة 119,4 مليار جنية "

القاهرة للدراسات الاقتصادية: 136.1 مليار جنيه قيمة استثمارات قطاع البترول بموازنة 2024-2025

دعم الدولة لتأمين
دعم الدولة لتأمين الاحتياجات البترولية،فيتو

نشر مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية تقريرا جديدا حول الدعم المقدم من قبل الدولة في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، حيث وضعت الخطة رؤية تنموية لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح  التقرير أن تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية يمثل الهدف الأول  ويتم ذلك من خلال إبرام عقود آجلة، والتوسع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات، والحفاظ على مستوى الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات الـمستقبلية لخطط التنمية.

Advertisements

وكشف مصدر بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية "لفيتو" أن الدولة تكثف الجهود الرامية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والمسال والزيت الخام، وهذا هو الهدف الثاني  وهذة الجهود جعلت لمصر دورا محوريا في قطاع البترول والطاقة وذلك تنفيذا لتوجيها القيادة السياسية بالاهتمام بهذا القطاع الحيوي.

وأكد أن استثمارات القطاع في خطة عام 2024/ 2025 بنحو 136.1 مليار جنيه، منها استثمارات عامة بنحو 25,8 مليار جنيه، بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع.

دعم قطاع البترول

وأشار التقرير إلى أن كمية  الدعم الذي تغطي عددًا كبيرًا من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي بالمنازل، ضمن المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد المُستودعات البتروليّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، واستكمال خطوط الأنابيب البتروليّة، وإنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة، بالإضافة الى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة.

دعم المواد البترولية  بقيمة 119.4 مليار جنيه

تتضمن مخصصات دعم الوقود في مصر للعام المالي الحالي للعام المالي الحالي 2023-2024 نحو 119.4 مليار جنيه، التي يتم فيها تقدير سعر النفط عند 80 دولارًا للبرميل، بينما وصل دعم الوقود إلى 58 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023، في حساب الموازنة الختامي المبدئي، بزيادة بلغت نحو 28 مليار جنيه عن المستهدف.
جاء إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها، ولا سيما الوقود، في مقدمة أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي انطلق عام 2016، من خلال برنامج زمني تدريجي، لكنه تأثّر بأزمة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، ومؤخرًا حرب غزة.
ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.
وتستهلك مصر  سنويًا 18 مليار لتر سولار، وحاليًا كل لتر سولار يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بـ5 جنيهات، وهو ما يعني أن قيمة دعم السولار تساوي 90 مليار جنيه.
وقامت الدولة بمضاعفة توصيل الغاز للمنازل لتصل إلى أكثر من 6 ملايين وحدة لـ 14.2 مليون وحدة، فيما دخل الغاز الطبيعي لـ81 منطقة جديدة لأول مرة منها 33 بالصعيد.
وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، مؤخرا، تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة، ويأتي القرار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البتروكيماويات البترول والغاز الطبيعى الغاز الطبيعي بالمنازل القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية حياة كريمة منتجات البترول

مواد متعلقة

6 نصائح لتقليل استهلاك سيارتك للبنزين في فصل الصيف

البترول: تستهدف زيادة الإنتاج من النفط الخام 9%

مخزونات النفط الأمريكية تنخفض 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي

عمان للطاقة يستضيف إنبي وبتروجت في مسقط

لمواجهة نقص الغاز "أيجاس" تستأجر سفينة تغويز لتلبية السوق المحلي

الملا يستقبل وزير الشركات الإيطالي لبحث فرص التعاون في مجالات البترول والغاز

تاون جاس تطمئن أهالي التجمع الأول: لا تنزعجوا من رائحة الغاز غدا

"الملا" يبحث فرص التعاون في تجارة وتخزين المواد البترولية مع إمارة الفجيرة

ads

الأكثر قراءة

ضربات متتالية، سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024

الصفاقسي التونسي يحسم موقفه من عودة علي معلول

السيسي للمصريين: متلومنيش أنا بس، أنا برضوا ألومكم معايا

"معنديش خيار تاني".. السيسي يرد على سؤال المصريين “انتوا بتصرفوا كتير ليه؟”

أسطورة الكرة الإنجليزية يدافع عن محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

صدق أو لا تصدق، سعر كرتونة البيض بالقليوبية تنخفض إلى 60 جنيها بعد دعوة المقاطعة (صور)

13 رسالة حاسمة من السيسي للمصريين

السيسي للمصريين: بتدخلوا أولادكم آداب وتجارة وحقوق، طب هيطلعوا يشتغلوا ايه؟

منوعات

المزيد

على ارتفاع شاهق، بركان إيبو يثور في إندونيسيا

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

مياه معدنية بالبراز، فضيحة جديدة تضرب شركة نستله بعد كارثة لبن نيدو وسيريلاك

تحرش مدير مدرسة بطالبة يهز المغرب، والضحية تروي تفاصيل صادمة وتكشف سر نشر الفيديو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 28 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعمل اللى محدش يفكر فيه... رسائل هامة من الرئيس السيسي للمصريين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية المرأة الجميلة في المنام وعلاقتها بالرزق الكثير والخير الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية