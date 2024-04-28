ليفاندوفسكي يغازل مدرب ريال مدريد بهذه التصريحات

ريال مدريد، أشاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، بقدرات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد.

وسبق أن عمل أنشيلوتي وليفاندوفسكي معا، أثناء قيادة المدرب المخضرم لبايرن ميونخ.

وقال ليفا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كانت ألمانيا بلدًا جديدًا وثقافة جديدة بالنسبة لأنشيلوتي.. إذا عاد كارلو إلى هناك، سيعرف بالضبط ما يجب عليه فعله بشكل مختلف.. ليس من السهل التدريب أو لعب كرة القدم في ألمانيا كأجنبي".

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وأضاف: "إذا بقي كارلو لفترة أطول في بايرن ميونخ، وتمكنا من تجاوز المرحلة الصعبة معه، فإنه كان سيقود حقبة جديدة... إذا نجا كارلو من المرحلة الصعبة، فإن كل شيء كان سيكون أسهل للجميع.. إن لديه خبرة لا تصدق".

وأردف: "يمكن رؤية ذلك في ريال مدريد، اللاعبون يتبعونه بشكل أعمى.. كارلو شخص رائع، يتحدث دائمًا مع اللاعبين".

واختتم: "لقد منحني شعورًا استثنائيًا.. الأمر لا يتعلق فقط بالثقة في نفسي، لكن الشعور بأنني يمكنني قطع خطوتين إضافيتين في مسيرتي".

وقاد التركي أردا جولر فريقه ريال مدريد للانتصار (1-0) على مضيفه ريال سوسيداد، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 33 من الليجا، على ملعب "أنويتا".

وسجل جولر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29، ليعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الليجا، برصيد 84 نقطة، بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه برشلونة، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس، برصيد 51 نقطة.

وحسمت أهداف بعد الدقيقة 90 مباريات عديدة للفرق الأوروبية في الموسم الحالي (2023-2024)، كان آخرها وأبرزها انتصار ريال مدريد في الكلاسيكو على غريمه برشلونة (3-2)، بفضل هدف من لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 90+1.

ظل مصطلح "فيرجي تايم" مرادفًا لهذه النوعية من الأهداف، إشارة إلى المدرب الإسكتلندي أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد، لا سيما في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999، حينما سجَّل تيدي شيرنجهام وأولي جونار سولشاير هدفين في الوقت الضائع.

في الموسم الحالي، ترجمت بعض الفرق الثبات الذهني والمثابرة، إلى أهداف بعد الدقيقة 90 في المباريات الحاسمة، ما أكسبها نقاطًا إضافية، من أبرزها باير ليفركوزن، الذي حوّل تأخره إلى انتصار في 12 مباراة هذا الموسم من (البوندسليجا).

أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف بعد الدقيقة 90

في التقرير التالي الذي رصده موقع (winwin)، نرصد أكبر الفرق الأوروبية هذا الموسم إحرازًا للأهداف القاتلة، في قائمة يتصدرها ليفربول الإنجليزي.

لم يسجّل أي فريق في الدوريات الأوروبية هذا الموسم أهدافًا بعد الدقيقة 90 أكثر من ليفربول، الذي هز لاعبوه شباك الخصوم 17 مرَّة، كان آخرها في الانتصار (1-0) بالجولة 27 أمام نوتنجهام فورست، حينما سجّل داروين نونيز في الدقيقة 90+7.

خلف ليفربول، يأتي بطل الدوري الألماني باير ليفركوزن بـ15 هدفًا، الذي حقق المعجزة وأحرز اللقب لأول مرة في تاريخ النادي.

المميز أن ناديين من الدوري التركي ظهرا في هذه القائمة، وهما جالطة سراي وفنربخشة بنفس الكمّ (14 هدفًا).

يتنافس العملاقان على لقب الدوري التركي بالموسم الحالي قبل 5 جولات من نهاية المسابقة، حيث يحتل جالطة سراي صدارة المسابقة بـ90 نقطة، ويلاحقه مباشرة فنربخشة بـ86 نقطة، ومن المتوقّع أن تلعب أهداف بعد الدقيقة 90 دورًا في حسم اللقب.

ريال مدريد هو الفريق الإسباني الوحيد في هذه القائمة، حيث سجّل لاعبوه 10 أهداف بعد الدقيقة 90 في الليجا.