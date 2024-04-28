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مقرات المراجعة النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بالبحيرة

جانب من المقرات مراجعات
جانب من المقرات مراجعات بالبحيرة،فيتو

تنشر "فيتو" مقرات أعمال المراجعة النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية الثمانية عشر بالبحيرة، وذلك في ضوء جهود وزارة التربية والتعليم لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، والعمل على تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة للطلاب، وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، وسعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويتم تنفيذ فعاليات ومحاضرات المراجعة النهائية لكل من الصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، علي مستوي جميع الادارات التعليمية بنطاق المحافظة.

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تخصيص 41 مقرا لطلاب الشهادة الثانوية ومثلها للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية

تم تخصيص 41 مقرا لطلاب الشهادة الثانوية ومثلها للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات وهم إدارة بندر دمنهور التعليمية  4 مقرات لمراجعات الشهادة الإعدادية و6 مقرات للشهادة الثانوية، وإدارة مركز دمنهور التعليمية 3 مقرات لمراجعات الشهادة الاعدادية و3 مقر للشهادة الثانوية، وإدارة كوم حمادة التعليمية مقر لمراجعات الشهادة الاعدادية و4 مقرات للشهادة الثانوية، وإدارة التحرير التعليمية مقر لمراجعات الشهادة الاعدادية ومقر للشهادة الثانوية، وإدارة حوش عيسى التعليمية مقر لمراجعات الشهادة الاعدادية ومقرين للشهادة الثانوية، وإدارة المحمودية التعليمية 2 مقر لمراجعات الشهادة الاعدادية و3 مقرات للشهادة الثانوية، وإدارة أبو المطامير التعليمية مقر لمراجعات الشهادة الاعدادية ومقر للشهادة الثانوية.

وإدارة أبو حمص التعليمية 6 مقرات لمراجعات الشهادة الاعدادية ومقرين للشهادة الثانوية، وإدارة رشيد التعليمية  2 مقر لمراجعات الشهادة الاعدادية و2 مقر للشهادة الثانوية، وإدارة ادكو التعليمية مقر لمراجعات الشهادة الاعدادية ومقر للشهادة الثانوية، وإدارة شبراخيت التعليمية 3 مقرات لمراجعات الشهادة الاعدادية و2 مقر للشهادة الثانوية، وإدارة وادي النطرون التعليمية 2 مقر لمراجعات الشهادة الاعدادية و2 مقر للشهادة الثانوية.

وإدارة الرحمانية التعليمية مقر لمراجعات الشهادة الاعدادية و2 مقر للشهادة الثانوية، وإدارة النوبارية التعليمية 3 مقر لمراجعات الشهادة الاعدادية و4 مقرات للشهادة الثانوية، وإدارة إيتاي البارود التعليمية  2 مقر لمراجعات الشهادة الاعدادية و2 مقر للشهادة الثانوية، وإدارة بندر كفر الدوار التعليمية عدد 3 مقر لمراجعات الشهادة الاعدادية و2 مقر للشهادة الثانوية.

وإدارة مركز كفر الدوار التعليمية عدد 3 مقر لمراجعات الشهادة الاعدادية و2 مقر للشهادة الثانوية، وإدارة الدلنجات التعليمية مقر لمراجعات الشهادة الاعدادية ومقر للشهادة الثانوية.

إنتظام محاضرات المراجعة النهائية بها في جميع المواد

تشهد جميع المقار المخصصة إنتظام محاضرات المراجعة النهائية بها في جميع المواد، وسط حضور وإقبال كثيف من أبنائنا طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، كما يقدم المحاضرات والمراجعة النهائية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي نخبة من أفضل المعلمين الخبراء على مستوى كل إدارة تعليمية.

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بالبحيرة فيتو الثانوية الإعدادية التربية التربية والتعليم التعليم
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