إحباط تهريب 3 كيلو كوكايين بحوزة راكبة أفريقية في مطار القاهرة (صور)

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، من إحباط محاولة راكبة إفريقية تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين، وتم تحرير محضر بالواقعة.

إحباط تهريب 3 كيلو كوكايين بحوزة راكبة أفريقية في مطار القاهرة



وأفاد مصدر جمركي في مطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور اللجنة الجمركية إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج مسرعة من بوابة اللجنة، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه، تلاحظ لأحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ ارتباك الراكبة.

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المضبوطات بحوزة رجال الجمارك

قام بتكليف كل من أسامة أحمد عبد العزيز مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكبة علي جهاز الفحص بالأشعة، واللذان أفادا بوجود ما يشتبه أن يكون مادة عضوية أسفل إحدي الحقائب، وتم بتكليف آلاء صلاح مأمور الجمرك بتفتيش الحقيبة يدويا فوجدت قاعا سحريا أسفل الحقيبة محكم الغلق.

وقام عبد العظيم حمادة مدير الجمرك بتكليف مدير الحركة فتح القاع، مما أسفر عن وجود لفافة كبيرة عبارة عن كيس بلاستيك ملفوف بلاصق ومغلف بطبقة عازلة من اوراق الكربون الأسود مغلف ايضا بلاصق، بداخل الكيس كمية كبيرة من بودرة مخدر الكوكايين، تم تفتيش الراكبة ذاتيا بواسطة كل من آلاء صلاح وهدي النجار مأمورا الجمرك ولم يسفر التفتيش الذاتي عن وجود شيء مخالف.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك

قامت آلاء صلاح بوزن وتحريز المضبوطات تحت اشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة، وكان الوزن ثلاثة كيلو ومائة وخمسين جراما من بودرة مخدر الكوكايين، امر عبد العظيم حمادة مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٤ وذلك بعد العرض علي كل من أسامة محمد دياب القائم بتسيير اعمال الإدارة العامة لمبني الركاب رقم ٣ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبة للنيابة المختصة.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك



الجدير بالذكر أنه تم ضبط راكبة أجنبية بحوزتها حوالي أربعة كيلو جرام من نفس المخدر "الكوكايين" في نفس التاريخ تقريبا منذ عامين في مبني الركاب رقم ٢ وتحت رئاسة الدكتور ماجد موسي أيضا، وتعد هذه الكميات من محاضر الضبط التاريخية في جمارك الركاب.

تأتي هذه في ظل متابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.