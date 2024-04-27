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أخبار مصر

مصر للطيران توضح حقيقة تكدس المسافرين في رحلة الغردقة وعطل طائرة جدة

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

قالت الشركة الوطنية مصر للطيران، إنه في ضوء ما تم نشره في أحد المواقع الإلكترونية  وعلى صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان قصور في عدد الموظفين... تكدس المسافرون للغردقة بصالة مطار القاهرة "، ووجود تكدس كبير من الأجانب والمصريين لعدم وجود موظفين لإنهاء إجراءات السفر لركاب رحلة مصر للطيران رقم MS256 المتجهة إلى الغردقة، فإن هذا الأمر غير صحيح.

 

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الرحلة المشار إليها MS256 المتجهة من القاهرة إلى الغردقة أمس الجمعة ٢٦ أبريل، أقلعت في موعدها المحدد الساعة ١٥:٣٥ دون أي تأخير وعلى متنها ١٢٦ راكبا، وبالتالي لا صحة للخبر المنشور تماما حيث تم إنهاء إجراءات نحو ٣٧ راكبا من الساعة ١٣:٠٠ إلى الساعة ١٣:٣٠ وإنهاء إجراءات سفر ٢٠ راكبا آخر من الساعة ١٣:٣٠ إلى الساعة ١٤:٠٠ ثم إنهاء إجراءات ٣٢ راكبا من الساعة ١٤:٠٠ حتى ١٤:٣٠ والانتهاء من إجراءات باقي ركاب الرحلة وعددهم ٣٨ راكبا في تمام الساعة ١٥:٠٠.

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وأشارت فيما يخص رحلتها رقم MS4413  كانت متجهة من مطار برج العرب إلى مطار جدة الدولي بدون ركاب وذلك لعودة معتمرين من جدة وبعد إقلاعها بفترة وجيزة حدث عطل فني مفاجئ، فقرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى مطار برج العرب وفقًا لإجراءات السلامة والأمان،  وحرصًا من مصر للطيران علي السادة الركاب، فقد تم تجهيز طائرة أخرى بديلة أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار جدة لعودة الركاب وعددهم 140 راكبًا من مطار جدة وهو إجراء متبع في جميع شركات الطيران.

ومما سبق يتضح من هذه الأخبار التي تم نشرها والتي تتضمن معلومات وبيانات مغلوطة أن الهدف من مثل هذه الأخبار هو تشويه صورة الشركة الوطنية مصر للطيران وأن مثل هذه الأفعال تتنافى تماما مع تشريعات وأخلاقيات الصحافة المصرية.


وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق والتي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام وتشويه صورة المؤسسات الوطنية أمام عملائها.

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